AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dağ: İzmir benim kıymetlimdir

Yerel seçimlerde aday olacak 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkanının açıklandığı AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Hamza Dağ olduğu duyuruldu. Toplantının ardından bugün İzmir'e dönen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili ve Hamza Dağ, Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. 'İzmir'e Dağ gibi başkan', 'Huzurun teminatı Hamza başkan', 'İzmir'in yüz akı Hamza başkan' pankartları ve bayraklarla davul zurna eşliğinde karşılanan Hamza Dağ, İzmirlileri selamladı. Karşılama programına AK Parti İzmir milletvekilleri Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Şebnem Bursalı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da katıldı. Programda İzmirlilere seslenen Dağ, ""İzmir'imizde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ürettik, iz bıraktık. Gönüllere girdik. İzmir'in bir evladı olarak şunu çok net bir şekilde söylüyorum; İzmir'in tüm evlatlarına daha yaşanabilir bir şehir bırakana dek bu mücadelemizden, özverimizden, azmimizden asla vazgeçmeyeceğiz. İzmir'i yeniden şaha kaldırmak için koşacağız, hiç durmadan koşacağız. Çatlarcasına, kendimizi, şahsımızı, tüm hayatımızı bir kenara koyup koşacağız. Biz yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Öyle de olmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz ailesine hangi nazarla bakıyorsa İzmir'e de o gözle bakıyor. İzmir benim kıymetlimdir. Bir yanı eksik kalsa üzülürüm bununla dertlenirim" dedi.

'YAŞAMAKTAN GURUR DUYDUĞUM İZMİR'

Konuşmasında İzmir'den söz eden Dağ, "Adına şiirler, uğruna destanlar yazılan şehir, kurtuluşun sembolü, ilk kurşunun sahibi, bağımsızlık ateşimizin yandığı şehir, bağrında Zübeyde Hanım'ı barındıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gözbebeği şehir, Çakabey ve Umur Bey'in fethettiği, vatana göz koyan düşmanı, denize döken şehir, doğası, coğrafyası, tarihi ve insanıyla; güzeller güzeli canım İzmir. Hayatımın en özel günlerini geçirdiğim, en tatlı hatıraları biriktirdiğim, yaşamaktan gurur duyduğum, her bir sokağında mutluluğu, huzuru ve sevgiyi yaşadığım İzmir, üniversite hayatımı geçirdiğim, evlatlarımın dünyaya gözlerini açtığı, mesleğe adım attığım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme şerefine nail olduğum İzmir, dört bir yanında, esnafından çiftçisine, sanayicisinden balıkçısına, 7'den 70'e her bir ferdinin derdiyle dertlendiğim İzmir, artık vakit, sadece seni konuşmak, sadece senin için düşünmek, sadece ve sadece senin için çalışmak vaktidir" dedi.

'İZMİRLİ'NİN TÜM MESELE VE DERTLERİNE BİZ VAKIFIZ'

Teşkilat ve İzmir'in teveccühü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle bugün yeni bir yola çıktıklarını ifade eden Dağ, "Duydukları güvenle bir kez daha bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Türkmen Beyi Devlet Bahçeli başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli paydaşlarına bilahare teşekkür ediyorum. Bu süreçte kalbi, duaları, sevgisi ve desteği bizimle olan herkesten Allah bin kere razı olsun. Cumhuriyetimizin hikayesi İzmir'den başladı. İzmir'de Hasan Tahsin'in ilk kurşunu; tüm memlekette milli mücadele ruhuna dönüştü. İşte ilk kurşunun atıldığı, bağımsızlık ateşinin yakıldığı İzmir'imizde yeni bir hikaye yazmak için yola koyuluyoruz. Bizim bu şehrin her sokağında, caddesinde, mahallesinde yaşanmışlıklarımız var. Kozağaç'ta, Evka 1'de, Kordon'da, Gümüşpala'da, Bahçelievler'de adım atmadığımız yer kalmadı. Şehir bizi arka sokaklarında büyüttü. Öğrenciliğimiz, gençliğimiz, en güzel günlerimiz buralarda geçti. Yıllar geçti, biz hala buralardayız. Ömrümüz yettikçe de burada olacağız. İşte bugün bu şehirde yetişmiş, bu şehirde Hamza Dağ olmuş, bir kardeşiniz olarak gönül rahatlığıyla diyorum ki; şehrimizin ihtiyaçlarına, gençlerimizin meselelerine, esnafımızın beklentilerine, sanayicilerimizin isteklerine, çiftçilerimizin sorunlarına, hasılı İzmir'in ve İzmirlinin tüm mesele ve dertlerine biz vakıfız; bunları çözecek iradeye de biz sahibiz" diye konuştu.

'ÖĞRENCİLER BU ŞEHİRDE YAŞARKEN SÜREKLİ EZİYET ÇEKMEK ZORUNDA KALMASIN'

Dağ konuşmasına şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki; Bornova Küçükpark'taki öğrenci kardeşlerimiz bu şehirde yaşarken sürekli eziyet çekmek zorunda kalmasın. Gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulmak için bu güzel şehre veda etmesin. Karşıyaka Alaybey'de yaşayan, başımızın tacı emeklilerimiz nefes alacak bir yer bulamadığı için eve mahkum olmasın. Konak Kemeraltı ve Anafartalar'daki Esnafımız her yağmur yağdığında "İşyerimi su mu basacak' diye kaygılanmasın. Çiğli Organize Sanayi'de sanayicilerimiz dünyayla yarışması gerekirken yerel bir aktör olarak kalmasın. Tüm İzmirliler, ulaşım zorluğundan saatlerini yolda geçirmeye mecbur kalmasın. Ama ümitsizliğe ve karamsarlığa asla ve asla yer yok. Çünkü Biz İzmir'iz başarabiliriz. İzmir'imizi daha güzel ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi, inşallah hep birlikte başaracağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzmir'imizi temsil etme görevini üstlendiğim 4 dönem boyunca bunun için mücadele ettik. Hayatım boyunca hiç kimseyi öteki olarak görmedim. Siyasi görüşü ne olursa olsun tüm İzmirli hemşehrilerimizin sorunlarıyla ilgilendik, takip ettik. Onların meselelerini kendi meselemiz gibi gördük. Ödemiş'in Günlüce'sinde, Bengusu'sunda, İlkkurşun'unda, Çaylı'sında, Kaymakçı'sında, Kiraz'ın Umurlu'sunda, Karaburç'unda, Çatak'ında, İstiklal'inde, Tire'nin Kahrat'ında, Büyükkemerdere'sinde, Konak'ın Gül Sokak'ında ve Gültepe'sinde, Karaburun'un Eylenhoca'ında, Mordoğan'ında, İskelesi'nde, Bergama'nın Yuntdağı'nda, Kozak'ında, Madran'ında, Zafer'inde, Bornova'nın Kazımdirik'inde, Çamdibi'nde, Doğanlar'ında, Naldöken'inde, Karabağlar'ın İnönü Caddesi'nde, Basın Sitesi'nde, Limontepe'sinde, sözün özü, bu kardeşiniz güzel İzmir'imizin 30 ilçesi için, 1300 mahallesi için çalıştı çabaladı izler bıraktı."

'ŞEHRİMİZE KATKISI OLACAK HER İŞTE, YEREL YÖNETİMLERİN ÖNÜNÜ SONUNA KADAR AÇTIK'

İzmir'e kazandırılan hizmetlere değinen Dağ, "İzmir'imize büyük değer katan son başbakanımız Binali Bey'in büyük emekleriyle Sabuncubeli ve Konak Tünelleri'nin inşa edilmesinde, Alsancak Mustafa Denizli ve Göztepe Gürsel Aksel statlarının yapılmasında, Adnan Menderes Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasında, Foça, Ödemiş ve Menderes devlet hastanelerinin yapımında, İzmir Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesinde, Menemen, Aliağa ve Çandarlı Otoyolu'nun yapılmasında, Bergama ve Menemen'deki serbest bölgelerin açılmasında, Kınık'ta TOKİ konutlarının inşa edilmesinde, Urla'daki Teknokent'in faaliyete geçmesinde, Hemen yanıbaşımızdaki ESBAŞ'ın genişlemesinde, İzmir Depremi'nden sonra 5 bin konutun bu şehre yapılmasında ve nice okulların, KYK yurtlarının inşa edilmesinde, şehrimize değer katan sayısız proje ve çalışmada bu kardeşinizin emeği, katkısı ve izi vardır. Bütün bunların yanında, CHP'li ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesinin yaptığı projelerin hızlandırılmasında ve onaylanmasında emeğimiz var. Şehrimize katkısı olacak her işte, yerel yönetimlerin önünü sonuna kadar açtık. Çünkü bizim için İzmir söz konusu olunca akan sular durur. İşi gücü bırakır, İzmir'imize hizmet için koştururuz. Bizim için önemli olan İzmir'dir, İzmirli hemşehrilerimizdir" dedi.

'PLANLARINI BOZMAK ZORUNDAYIZ'

Kendini değil, kentini düşünen, şöhretini değil, şehrini düşünen, laf değil, proje üreten, 'Bakarız' değil, 'Yaparız' diyen, bahane değil, çözüm bulan anlayışla hareket edeceklerini belirten Dağ, "Belediye ile merkezi hükümetin uyum içinde çalıştığı anlayışı hakim kılacağız. İzmir'i akıllı ve modern bir şehir olarak geliştireceğiz. Altyapı sorununu tarihe karıştıracağız. Deprem riskine karşı her türlü önlemi almış bir şehircilik anlayışını ortaya koyacağız. İzmir'i metro ağlarıyla donatacağız. Trafik sorununu ortadan kaldıracağız. Tertemiz bir Körfez'i bu şehre armağan edeceğiz. İzmirli evine, işine giderken mutlu olacak. Konforlu bir hayata kavuşacak. Çünkü benim İzmirli kardeşlerim çileyi değil, yaşanabilir, huzurlu bir şehri hak ediyor. Bizi hiçbir zaman kısır tartışmaların, polemiklerin içinde göremeyeceksiniz. Bu seçim bir yerel seçimdir. Bu yarış hizmet yarışıdır, İzmir'in kalkınma yarışıdır. İzmirli hemşehrilerim artık içi boş sloganlar ve hamasi nutuklar duymak istemiyor. Miladı dolmuş siyasi tartışmalar ile hiç kimsenin gerçekleri örtmesine fırsat vermeyeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni makam koltuğu olarak görenlerin planlarını bozmak zorundayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni bazı kliklerin nemalandığı bir kurum olmaktan çıkarmak zorundayız. İzmir'e, İzmir'in evlatları hizmet edecek. İzmir'in bir 5 yıl daha kaybedecek zamanı yok. İzmir'in, modern şehir anlayışının gerisinde kalmasına 4,5 milyon İzmirli hemşehrimin artık sabrı kalmamıştır" dedi.

'EN İYİ BİLDİĞİMİZ ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Yerel seçimlerin gerçekleştirileceği 31 Mart gecesinin herkesin mutlu olacağı ve geleceğe daha heyecanlı baktığı bir gece olacağını söyleyen Dağ, "31 Mart Sonrası gelecek güzel günleri hep birlikte karşılayacağız. İzmir markası yeniden zirveye taşıyacağız. İzmir hak ettiği hizmetlere kavuşacak, gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. İzmir'in artık sadece dağlarında değil, sokaklarında da çiçekler açacak. Artık İzmir'de yağmur sel değil, bereket getirecek. İzmir 7/24 yaşayan bir şehir olacak. Kültürün, sanatın, sanayinin, bilişim ve turizmin başkenti olacak. İzmir artık derin bir nefes alacak. İzmir'in Efeleri, zeybekleri yeni bir hikaye yazmak için hazır. İzmir'in gençleri, kadınları başka bir güne merhaba demek için hazır. Şimdi yeni bir hikayeyi hep birlikte yazmak için tüm İzmir hazır. İzmir kazandığında hiçbir İzmirli kaybetmeyecek. İzmir aynı şirin İzmir olacak, ama çok daha güzel olacak. İşimiz vaktimizden fazla. En iyi bildiğimiz şeyi yapacağız. Kapı kapı dolaşacağız ve 31 Mart'ta, İzmir kazanana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yolun sonu Allah'ın izniyle aydınlık. Mücadele bizden, başarı Allah'tandır. İnşallah, 31 Mart akşamı, sizin de desteğinizle bu kardeşiniz şehrin emini olacaktır" diye konuştu.

'İZMİR'İN ARKASINDA DAĞ, DAĞINA ÇİÇEK OLMA VAKTİ'

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "İzmir'in arkasında dağ, dağına çiçek, yarasına şifa, hasretine vuslat olma vakti. Güzel İzmir; yıllardır öngörüsüzlüğün, kifayetsizliğin ve plansızlığın, halkının derdiyle dertlenmeyen vurdumduymaz bir idarenin kıskacında zaman kaybetmiş, örselenmiş, bitap düşmüştür. Güzel İzmir çeyrek asırdır kendisini İzmir yapan değerlerden, hak ettiklerinden mahrum bırakılmış, sadece çehresi değil, her bir uzvu, her bir hücresi hasta edilmiştir. Peki şifası nerededir? Kimdedir? O şifanın adı; İzmir için Hamza Dağ'dır. Onun tüm bu özellikleri taşıdığı özünde; milletin ta kendisi olan duruşunda dava ve hizmet adamlığındadır. Şifa onun adaletindedir, başarılarındadır. Ben değil biz diyen, önce İzmir diyen gönlündedir. İnanıyoruz ki İzmir emanetini bağrına basacaktır" dedi.