AK Parti'li İnan'dan gençlere yönelik seçim kampanyası

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, seçim karavanı ve mobilize ikram arabalarının yanı sıra gençlere yönelik seçim ofisleriyle seçmenlere ulaşmaya çalışıyor.

14 Mayıs seçimlerinde, siyasete adım attığı İzmir'den 2. Bölge 1. sıra milletvekili adayı gösterilen İnan, farklı bir seçim kampanyası yürütüyor.

Genç seçmenlere ulaşmak için seçim karavanı, ikram arabası ve içinde fotoğraf çekilen foto karavan tasarlayan İnan, gittiği ilçelerde kahve ve patlamış mısır ikram ettiği gençlerle hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İnan'ın, Karşıyaka ilçesi Yalı Caddesi'nde açtığı seçim ofisi ise gençlere adeta oyun salonu hizmeti veriyor.

"İstedik ki siyaset konuşurken aynı zamanda eğlenelim"

Eyyüp Kadir İnan, partilerinin gençlere önem verdiğini, bunu yaptıkları icraatla ortaya koyduklarını söyledi.

Klasik seçim çalışmalarıyla kampanyalarını boğmak istemediklerini anlatan İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin ilgisini çekecek, onlarla daha fazla iletişim kurabileceğimiz mecraları değerlendirdik. Seçim karavanımızla, kahve araçlarımızla, fotoğraf makinesi içerisinde olan araçlarımızla ve seçim koordinasyon merkezimizdeki oyun konsollarından tutun da langırta kadar her şeyi gençler için düşündük. İstedik ki siyaset konuşurken aynı zamanda eğlenelim."

"Yeni nesil seçim kampanyası"

14 Mayıs'taki seçimlerde gençlerin oylarının önemli olduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"30 yaşındayım. İnşallah İzmirli hemşehrilerimizin, gençlerimizin Meclis'te sesi olacağız. Nasıl sokaklardaysak, bu zamana kadar caddelerde esnafımızla birlikteysek aynı zamanda gençlerimiz için hem dijital hem fiziki mecrayı iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Fiziki alanlarda da bu genç çalışmamız inşallah yeni nesil seçim kampanyalarına bir örnek olmuş olur. Gençlerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Beğeniyorlar. Ama aynı zamanda gençlerimizin burada bir şeyler yiyip içmesi, vakit geçirmesi, özellikle seçim koordinasyon bölgelerimizdeki mobil hareketliliği sağlaması bizi gerçekten mutlu ediyor. Ama bu vesileyle onları dinliyoruz. Onların şikayetlerini ve isteklerini de dinliyoruz. Kafasına takılan sorular varsa onları not alıp hızlıca parti ve hükümet politikalarına dönüştürebilen bir partiyiz."

İzmir'den birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmesinin gençler arasında çok destek gördüğünü vurgulayan İnan, "Biz her zaman gençleri ana aktör haline getirmiş bir partiyiz. İlk defa bir siyasi lider çıktı, 'ben gençleri siyasetin ilk 11'inde görmek istiyorum' dedi ve bu zamana kadar gençleri hep siyasetin içine dahil etti. Biz de gençlik enerjimizi memleketimiz için, İzmir'imiz için harcayacağız. Gençlerimiz her zaman AK Parti'de ilk 11'de olmuştur. Bunun birçok örneğini zaten bu zamana kadar içimizden çıkan değerlerle gösterdik." ifadesini kullandı.

15 Mayıs 1919'da işgalci kuvvetlerin gemilerinin İzmir'de olduğunu hatırlatan İnan, "9 Eylül'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, ecdadımızın önderliğinde düşman kuvvetlerini denize döktük. Yaklaşık 100 sene sonra bugün TCG Anadolu gemimizin Alsancak'a demir atması yüz yıllık istikametin aynı noktada olduğunu bize gösteriyor." diye konuştu.