Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı
2 yeni bakanın yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik çıktı. Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek yemin etmek için kürsüye çıkacağı sırada bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik çıktı.
KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ, YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI
CHP'nin Akın Gürlek'e tepkisi ve kürsü işgali nedeniyle oturuma ara verildi. CHP'li vekiller kürsü önünde protesto ederken, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Milletvekilleri arasında çıkan arbedede CHP'li Mahmut Tanal yaralandı.