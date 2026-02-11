Haberler

Meclis'te Akın Gürlek gerginliği! Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı

Güncelleme:
2 yeni bakanın yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik çıktı. Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek yemin etmek için kürsüye çıkacağı sırada bazı milletvekilleri tepki gösterdi. Kürsü işgal edildi, yumruklu kavga çıktı. Meclis Başkanı Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik çıktı.

KÜRSÜ İŞGAL EDİLDİ, YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

CHP'nin Akın Gürlek'e tepkisi ve kürsü işgali nedeniyle oturuma ara verildi. CHP'li vekiller kürsü önünde protesto ederken, AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Milletvekilleri arasında çıkan arbedede CHP'li Mahmut Tanal yaralandı.

Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktıKavga sonrası CHP'li Mahmut Tanal'ın hali

İŞTE KAVGADAN İLK GÖRÜNTÜLER

Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCeline Ottoman:

bunlarmi bizi yönetiyor bunların yönetilmeye ihtiyacı var..

Haber YorumlarıAhmet köfteci:

bu ne rezillik her ile bir tane vekil yeter artar koskoca meclisin hâline bak

Haber Yorumlarıebubekir:

Alpay özalan orada sıkıntı yok ??

Haber YorumlarıCece Cece:

Osman Gökçeki dövmüşler içim soğudu ??

Haber YorumlarıMehmet:

osman nasılda çırpınıyor

