Performansıyla eleştirilen Travis Scott yeniden Türkiye'ye geliyor

İstanbul'da bilet fiyatları 50 bin TL'yi bulan etkinlikte yaklaşık bir saat geç sahneye çıkan ve sadece 20 dakika kaldıktan sonra yuhalanarak alanı terk eden dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, sessizliğini bozdu. Eleştirilerin ardından kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan ünlü rapçi, İstanbul'a sadece bir arkadaşının özel partisi için geldiğini belirterek, gerçek bir performans sergilemek üzere en kısa sürede Türkiye'ye tekrar geleceğini duyurdu.

İstanbul’da düzenlediği fiyasko etkinlikle haftanın en çok konuşulan ismi olan dünyaca ünlü rapçi Travis Scott, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı. 50 bin TL’yi bulan bilet fiyatlarına rağmen sahnede sadece 20 dakika kalan ve hayranları tarafından yuhalanarak uğurlanan ünlü rapçi, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak Türkiye’ye tekrar geleceğini açıkladı.

50 BİN TL ÖDEDİLER, SAHNEDE SADECE 20 DAKİKA KALDI

Dünya genelinde milyonlarca hayranı olan Travis Scott'ın İstanbul'daki organizasyonu, adeta bir hayal kırıklığı zincirine dönüştü. Etkinlik için 50 bin TL gibi astronomik bilet ücretleri ödeyen müzikseverler, dev bir fiyaskoyla karşılaştı. Ünlü rapçi, konsere yaklaşık bir saat geç çıkmasının yanı sıra, sahnede yalnızca 20 dakika kaldı. Rapçinin Yüzünü tamamen kapatan aksesuarlarla performans sergilemesi ve seyirciyle bağ kurmaması bardağı taşıran son damla oldu. Beklentileri boşa çıkan binlerce izleyici, konser sonunda ünlü yıldızı yuhalayarak protesto etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU: GERÇEK BİR PERFORMANS İÇİN GELECEĞİM

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından Travis Scott, kişisel sosyal medya hesabından Türk hayranlarına yönelik bir mesaj yayınladı. Yaşananların tam bir konser olmadığını, bir dostunun özel kutlaması için orada bulunduğunu belirten Scott, şu ifadelerle Türkiye'ye geri döneceğini ilan etti:

"Türkiye'deki tüm çılgınlara (rager'lara): Ben buraya sadece bir arkadaşımın BÜYÜK günü için düzenlenen partide ev sahipliği yapmaya geldim. Özellikle kardeşimin şovunun ne kadar çılgınca göründüğünü gördükten sonra, gerçekten geri gelip gerçek anlamda performans sergilemek için sabırsızlanıyorum. En kısa zamanda Türkiye'deki çılgınları görmek için sabırsızlanıyorum. Sevgilerle, Flame."

Ünlü rapçinin "Bu sadece bir partiydi, gerçek konser için sabırsızlanıyorum" ifadelerinin ardından, Türkiye'de yeni bir stadyum konseri düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu oldu. 

Elif Yeşil
