Haklarını alamayan maden işçileri yeniden Ankara yolunda

Doruk Madencilik işçileri, 28 Nisan’da hükümet temsilcileri, şirket yöneticileri ve işçi temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda verilen sözlerin yerine getirilmemesini gerekçe göstererek yeniden eylem yapma kararı aldı.

YENİDEN ANKARA’YA YÜRÜYEN İŞÇİLERİN YOLU KESİLDİ

Ankara'ya gitmek için Beypazarı'ndan yürümeye başlayan işçilerin yolu kesildi. Bağımsız Maden-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, madencilerin Ankara’ya ulaşımını sağlamak amacıyla Beypazarı Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerin, emniyet ve idari makamların cezai yaptırım tehditleri neticesinde üç kez iptal ettirildiği öne sürüldü.

Otobüslerin engellenmesi üzerine yürüyüşe geçen işçilerin güzergahı üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sendika, Beypazarı ve Ayaş bölgelerinde emniyet güçlerince geniş çaplı kontrol noktaları kurulduğunu, araçların durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını ve işçilerin geçişini engellemek adına fiili bir abluka uygulandığını iddia etti.

Beypazarı’ndaki bekleyişlerini sürdüren maden işçiler, yaşananları baretlerini yere vurarak protesto etti.

BAKANLIK GÖRÜŞMESİ BİTTİ: PARALARININ OLMADIĞINI SÖYLEDİLER

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, iki sendika avukatı ve üç işçiden oluşan heyet, İçişleri Bakanlığı’nda resmi bir toplantıya katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ile şirket ortağı dört yetkilinin katıldığı toplantıda, madencilerin mağduriyeti ele alındı.

Toplantı çıkışında Madenci Anıtı önünde açıklama yapan Genel Başkan Gökay Çakır, firmanın ödeme yapmama gerekçesi olarak nakit yetersizliğini öne sürdüğünü belirtti. Çakır, gazetecilerin sorusu üzerine, "Bize bu zamana kadar parayı bulamadıklarını, paralarının olmadığını söylediler" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERİN 3 TALEBİ VAR

Bakanlıktaki görüşmeye katılan işçiler, daha önce üç bakanlığın garantörlüğünde imza altına alınan taahhütler nedeniyle eylemlerini sonlandırdıklarını, ancak gelinen noktada yine mağdur edildiklerini ifade etti. Kurban Bayramı’nı haklarını alamadıkları için buruk geçirdiklerini belirten işçiler, içeride kalan alacak kalemlerini şu şekilde sıraladı:

Kıdem ve ihbar tazminatları,

Ücretsiz izne çıkarıldıkları dönemlere ait maaş ödemeleri,

Toplu İş Sözleşmesi (TİS) farkları.

İşçiler, 2016 yılından bu yana süre gelen hak gaspları nedeniyle kiralarını ve faturalarını ödeyemediklerini, geçimlerini sağlamak için gündelik işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

HOLDİNG ÖNÜNDE EYLEM KARARI

Öte yandan işçilerle yapılan istişarenin ardından mücadeleye devam etme kararı aldıklarını açıklayan Gökay Çakır, yeni eylem planını "Bakan bey de bir ay içinde maaşlar yatacak dedi, kabul etmiyoruz. Biz sözlere itibar etmiyoruz. Perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar Holding önünde olacağız. Perşembe gününe kadar para yattı yattı, aksi takdirde Ankara'ya gireceğiz. Gerekirse bakanlıkların önüne de gideceğiz. Bu işçiler sadaka istemiyor, alın terini istiyor." sözleriyle duyurdu.