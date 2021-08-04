Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı
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Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'ta alevlerin yaklaştığı termik santralinin olduğu bölgeye giderek, yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Çelikkol'un bu hareketi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Türkiye, sahil kıyılarındaki orman yangınlarına kilitlenirken, 80 milyon yangınlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Alevlerin termik santrallere yaklaşması vatandaşları korkuturken, akşam saatlerinde bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, üzülerek alevlerin termik santralle yüz yüze geldiğini söylemek zorunda olduğunu paylaştı.

Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı

İBRAHİM ÇELİKKOL DA DESTEK VERDİ

Tokat'ın açıklamalarının ardından gözler termik santral bölgesinden gelecek habere çevrildi. Ören'de alevlerin daha fazla yayılmaması için mücadele edenlerin arasında tanıdık bir isim de vardı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ünlü ismi İbrahim Çelikkol, eline aldığı dev hortumla alevlerin arasına daldı. Çelikkol'un bu görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girerken, Çelikkol'a destek yağdı.

İşte sosyal medyada Çelikkol hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları:ç

Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı
Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı
Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı - Haberler Magazin
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