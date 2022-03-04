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Oyuncu Akrep Nalan hayatını kaybetti

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Oyuncu Akrep Nalan hayatını kaybetti

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın hayatını kaybetti. Açın'ın ölüm haberini duyuran Özgür Aras, "Huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Fidan Hoca rolüyle hafızalara kazınan ve Akrep Nalan olarak tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÖLÜM HABERİNİ ÖZGÜR ARAS VERDİ

Bodrum'da hayat arkadaşı Alişan Çiçek ile yaşayan ve bir süredir ekranlardan uzak olan usta sanatçının ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veren Özgür Aras, "Ah be... Akrep Nalan, huzurla uyu" dedi.

Oyuncu Akrep Nalan hayatını kaybetti

HASTANEDE TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Akrep Nalan, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Tabii insanın yaşı biraz ilerleyince bazı sağlık sorunları yaşanıyor. Kilolu olmam nedeniyle damar yolunu bulmakta güçlük çektiler, akciğerlerde su vardı onu aldılar. Tahlillerim yapıldı, serum verilip ilaç tedavisi uygulanıyor. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Bu arada rahatsızlandığımı duyan benim ve Alişan'ın telefonlarına mesaj yağdırdı. Çok sağ olsunlar insan böyle günlerde ne kadar sevildiğini daha iyi anlıyor. Beni arayan soran, merak eden herkese çok teşekkür ediyorum" demişti.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Akrep Nalan, Magazin, Haberler

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