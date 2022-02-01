Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz - Haberler Magazin
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Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen Kübra Ece'nin, nişanlısını başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladığı iddiasıyla 4. kattan atladı. Ece'nin acılı ailesi ise yaptıkları açıklamada kızlarının nişanlı olmadığını o eve de neden gittiğini bilmediklerini söyledi.

30 Ocak günü sat 04.45 sıralarında Avcılar'da meydana gelen olayda Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla ünlenen 30 yaşındaki Kübra Ece, henüz bilinmeyen bir şekilde 4. Kattaki evden aşağıya düştü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kadının nişanlısını başka bir kadınla uygunsuz şekilde yakaladıktan sonra atladığı ileri sürüldü.

İnceleme yapan ekipler, olay sırasında evde bulunan M.Ö., M.E.Ş., M.E.Ş., A.Ç., M.A.Ş.,H.A ve yabancı uyruklu L.M.R.C. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadeleri alınan 7 kişi daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruzKübra Ece

Olayla ilgili konuşan Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, cinayet şüphesi olduğunu ifade ederek sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Sunar, çok bilgileri olmadığını ama medyaya yansıtıldığı gibi nişanlı olmadığını kaydederek, "Biz sadece çok yakın bir arkadaşının doğum gününe gittiğini biliyoruz. Doğum gününü kutluyorlar eve geliyorlar. Daha sonra ne olduysa, telefon mu geldi haber mi geldi bilmiyorum çıkıp olayın yaşandığı eve gidiyorlar. Ondan sonrasını biz de bilmiyoruz. Şu an polis de oradakilerin ifadelerini alıyor zaten. Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız. Olayın gerçekleştiği ev bir arkadaşlarına ait" dedi.

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz

Sözlerine devam eden İbrahim Sunar, "Bizim kızımızın çok yakın bir arkadaşının erkek arkadaşının evi. Ama içeride ne oldu ne bitti biz de bilmiyoruz. Bize sabah 04.30 gibi haber geldi. Biz hep beraber koştuk gittik. Bunun mutlaka bir sorumlusu vardır. Ya biri itti ya da kendisi atladı. Atladıysa da neden atladı? Orada illa ki bir konuşma oldu, bir şeyler geçti ki kızımız yaptıysa da bu duruma geldi. Orasını tabi adalet çözecek. Devletin bütün kadın cinayetlerinde olduğu gibi bu konuda da failleri bulacağına inanıyorum. Biz de o zaman işte yapacak bir şeyimiz yok yasımızla oturacağız. Nişanlısı yok, öyle bir şey yok. Olayla alakalı da 7 şüpheli gözaltında sorguları yapılıyor diye biliyoruz" şeklinde konuştu.

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz

Nişanlısının ihanetinden sonra intihar ettiği söylenen Kübra Ece'nin kuzeni konuştu: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Haydar:

İnançlı bir insansın madem ne işin var orada evinde ailenle oturacak Allahın yasakladığı işlerden kaçınacaksın.

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