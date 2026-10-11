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Barcelona'da Kounde'den Galatasaray'a gözdağı

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Barcelona'da Kounde'den Galatasaray'a gözdağı
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Barcelona'nın Getafe maçında son golü atan Jules Kounde, Galatasaray karşılaşması hakkında konuşarak ''Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz'' dedi.

  • Jules Kounde, Getafe maçında Barcelona'nın son golünü attı.
  • Kounde, Galatasaray ile oynanacak maç için takımın tam gaz gittiğini söyledi.
  • Kounde, Galatasaray, Betis, PSG ve Real Madrid'i kapsayan fikstür için heyecanlı olduğunu belirtti.

Getafe ile oynanan maçta takımının son golünü atan Barcelonalı futbolcu Jules Kounde, Galatasaray maçı hakkında açıklamalar yaptı. 

"İYİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Fransız futbolcu takım içerisindeki havayı açıklayarak, "İyi bir dönemden geçiyoruz, herkes katkıda bulunuyor, herkes oynamak istiyor. İyi bir başlangıç yaptık ama daha fazlasını istiyoruz. En ufak bir düşüşte bile herhangi bir takım sizi tehlikeye atabilir." dedi. 

"GALATASARAY MAÇINA TAM GAZ GİDİYORUZ"

Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma hakkında konuşan yıldız isim, "Birkaç gün sonra Galatasaray ile maçımız var ve bu maça tam gaz gidiyoruz. Çok yoğun bir fikstürümüz var. Çok mutluyuz, işte böyle harika fikstürler için futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAM OLARAK BU MAÇLAR İÇİN OYNUYORUZ"

"Galatasaray, Betis, PSG ve Real Madrid'i kapsayan zorlu fikstür hakkında ne söylersin?" sorusuna da cevap veren Jules Kounde "Harika. Biz futbolu tam olarak bu tür maçlar için oynuyoruz. Gelecek maçlar için gerçekten heyecanlıyım." sözlerini sarf etti. 

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