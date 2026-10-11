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Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

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Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak.

ZORLU MAÇA İTALYAN HAKEM

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem belli oldu. Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak zorlu karşılaşmada  İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Marco Guida görev alacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ

Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Fabio Maresca olacak. Mücadelede VAR'da Marco Di Bello, AVAR'dan da Aleandro Di Paolo görev yapacak.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMetin şen:

okan gol manyağı olur.Takımı iyi çalıştırmıştır.Yere nasıl yatılır

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Haber Yorumlarıelhakifan:

sende gelir kaldırırsın.

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Haber Yorumlarıelhakifan:

bu fenerli futbol cahili zat- lar sadece konuşuyor başka numara yok mallar.

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Haber Yorumlarıhakanbilen1122:

inşallah türk hakemsiz ne olduğu belli olmayan illegal ve malum takım karşısında barcelona farklı ve güzel bir galibiyet alacak rapihha oynasaydı skor çok farklı olurdu ona rağmen barcelona antreman maçı niyetine farklı galip gelecektir skor tahminim gs 0-4 barcelona

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Haber YorumlarıMustafa Akan:

güven

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