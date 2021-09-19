New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak - Haberler
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New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

ABD'nin New York kentinde inşa edilen Türkevi'nin açılışı yarın yapılacak. Dünyanın gözünü çevirdiği açılışa resmi ziyaret kapsamında ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İnşasına 2017 yılında başlanan 171 metre yüksekliğindeki Türkevi binasında Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yer alacak.

New York'un Manhattan bölgesinde Birleşmiş Milletler Binası'nın tam karşısında inşa edilen ve 171 metre yüksekliğindeki Türkevi'nin (Turkish Center) açılışı yarın yapılıyor.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapması beklenen binada Türkiye'nin New York Konsolosluğu ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği de yar alacak. Binanın inşası Türk ve Abd ortaklığıyla 2017 yılında başlamıştı.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle açılışı bir yıl ertelenen binanın iç tasarımı, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden etkilenerek yapıldı.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası New York'un ikonik binalarından biri olmaya aday.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

New York'un ticari, kültürel ve finansal merkezi Manhattan'da faaliyete geçmesi beklenen 36 katlı gökdelen, 20 bin metrekare alanda inşa edildi. Türkevi'nde ofis katları, 200 kişilik oditoryum ve sergi salonları bulunuyor.

Binanın mimari tasarımını üstlenen Perkins Eastman şirketinden yapılan açıklamada, "New York'un siluetine çarpıcı bir ekleme olan Türkevi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD'deki misyonlarını destekliyor" denildi. Şirket, Manhattan'da birçok konsolosluğun bulunduğu caddede inşa edilen Türkevi'nin cephesinin hilalden esinlenerek kıvrımlı şekilde tasarlandığını belirtti.

New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: New York'taki Türkevi binasının açılışı yarın yapılacak! Törene ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak - Haberler
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