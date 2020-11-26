Namaz duaları! Namazda okunan dualar nelerdir? Namazdan sonra okunacak dua nedir? Sırasıyla namaz duaları!

Namaz kılarken rükuda, secdede, kadei ahire oturuşunda okunacak bazı dualar vardır. Fakat bazen bu duaların sıralaması karışabiliyor. İşte bu yüzden sizlere namazda okunacak dualar nelerdir sırasıyla yazacağız. Peki namazda okunan dualar nelerdir? Namaz dualar nelerdir? Namazdan sonra okunacak dua nedir? Rükuda ne okunur? Secdede ne okunur?

5 vakit farz namaz kılarken namaz içerisinde okumamız gereken bazı dualar vardır. Örneğin tekbir getirdikten sonra sübhaneke duası okunur. Rükuya gidildiğinde "Sübhanerabbiyelazil" okunur. Secde'de "Sübhanerabbiyeleğlâ" okunur. Bunun gibi bazı kısa ve uzun dualar olabilir. Aryıca namazdan sonra da dua edilmektedir. Peki tüm namaz duaları nelerdir? Namazda yer alan tüm duaların Arapça'sı ve Türkçe okunuşu nedir? Hepsini sizler için yazalım.

NAMAZ DUALARI NELERDİR?

Namaz içerisinde okunacak bazı dualar vardır. Şimdi sırasıyla bu duaların isimlerini, okunuşlarını ve meallerini yazalım.

- Tekbir getirdikten sonra Subhaneke duası okunur.

- Rüku'da "Sübhanerabbiyelazim" duası okunur.

- Kıyam'da "Rabbena lekelhamd" veya "Allahümme Rabbena lekel hamd" okunur.

- Secde'de "Sübhanerabbiyeleğlâ" okunur.

- Kade-i ahire oturuşunda "Tahiyyat + Salli + Barik + Rabbena" duaları okunur.

- Buna ek olarak vitir vacip namazında 3. rekatta tekbir aldıktan sonra "Kunut duaları" okunmaktadır.

Şimdi sırasıyla namaz dualarının okunuşlarını, Arapça yazılışını ve Türkçe meallerini paylaşalım.

1- TEKBİRDEN SONRA OKUNACAK DUA NEDİR? (SUBHANEKE DUASI)

Namaza başladıktan sonra yani tekbir aldıktan sonra ilk olarak Subhaneke duası okunur. Ayrıca Subhaneke duasındaki "Vecelleseneük" kısmı sadece cenaze namazlarında okunmaktadır. Yani normal 5 vakit namazlarda bu kısım okunmamaktadır. Subhaneke duası aşağıdaki gibidir.

Okunuşu : Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

Türkçe anlamı : Anlamı: Allah'ım seni tenzih ve hamdinle tesbihederim. Senin şanın yücedir ve senden gayri hiçbir ilâh yoktur.

2- RUKU'DA OKUNACAK DUA NEDİR? (NAMAZ DUALARI/ SUBHANERABBİYELAZİM)

Namazda rekat bittikten sonra rükuya eğiliriz. Rüku'da 3 kere Subhanerabbiyelazim duası okunmaktadır. Bu duayı 3 kere okumak sünnettir. 3'den fazla ve tek sayılarda da okunur. Bu duayı 5, 7, 11 gibi sayılarda okumak ise müstehaptır. Rükuda okunacak duanın Arapça'sı ve Türkçe meali aşağıdaki gibidir.

Okunuşu : Subhanerabbiyelazim (3 kere)

Türkçe anlamı : Büyük olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

3- KIYAM'DA OKUNACAK DUA NEDİR? (NAMAZ DUALARI/ RABBENA LEKEL HAMD)

Namazda Rüku'dan sonra Kıyam'a kalkılır. Yani ayağa kalkılır ve eller salınır (eller bağlı şekilde durmaz). Kıyam'da "Rabbena lekelhamd" okunur. Veya daha uzun hali "Allahümme Rabbena velekelhamd" duası okunmaktadır.

Okunuşu : Rabbena lekel hamd

Türkçe anlamı : Rabbimiz, hamd sanadır.

4- SECDE'DE OKUNACAK DUA NEDİR? (NAMAZ DUALARI/ SUBHANERABBİYELEĞLÂ)

Namazda kıyamdan sonra secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Subhanerabbiyeleğlâ" duası okunur. 3 kere okunması sünnettir. 3'den fazla tekli sayılarda okumak müstehaptır. Mesela 5, 7, 11 gibi... Arapça'sı ve Türkçe mealine aşağıdan bakabilirsiniz.

Okunuşu : Subhanerabbiyeleğlâ (3 kere)

Türkçe anlamı : Yüce olan Rabbim her türlü kusurdan uzaktır.

5- KADE-İ AHİRE OTURUŞUNDA OKUNACAK DUALAR/ NAMAZ DUALARI

Tahiyyat oturuşunun bir diğer ismi Kade-i Ahire oturuşudur. Namazda 2. rekatın sonunda veya 4. rekatın sonunda selam vermeden önce Kadei Ahire oturuşu yapılır. Burada Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena duaları okunmaktadır. Tabii ki kılınan namaza ve oturma sırasına göre bu duaların okunması da değişiyor. Mesela farz namazların 1. oturuşunda sadece Tahiyyat duası okunur. Ama 2 rekatlı bir namaz da olsa 4 rekatlı bir namaz da olsa son oturuşta Tahiyyat + Salli + Barik + Rabbena yani tüm dualar okunmaktadır. Şimdi bu duaların yazılışını, okunuşunu ve anlamını sizlere iletelim.

ETTEHİYYATU DUASI

Okunuşu : Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Anlamı : Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür.

ALLAHÜMMESALLİ DUASI

Okunuşu : Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı : Allah'ım, Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle.

ALLAHÜMMEBARİK DUASI

Okunuşu : Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Anlamı : Allah'ım, Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim'e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

RABBENA DUALARI

Okunuşu : Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten vekınâ azâbe'n-nâr. Rabbenağfir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevmeyekumü'l-hisâb. (Bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn)

Anlamı : Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.

6-) KUNUT DUALARI/ NAMAZ DUALARI

Namaz içerisinde okunan dualardan bir diğeri ise Kunut dualarıdır. Kunut duaları yatsı namazından sonra 3 rekat olarak kılınan Vitir Vacip namazının 3. rekatında okunmaktadır. Vitir Vacip namazının 3. rekatında zammı sure okuduktan sonra tekbir alınır ve eller kaldırılır. Ardından eller tekrar bağlanır ve kunut duaları okunur. Yani 3. rekatta tekbir alındıktan sonra Kunu 1 ve Kunut 2 duaları okunmaktadır. Şimdi Kunut 1 ve Kunut 2 dualarının yazılışını ve okunuşunu sizlere yazalım.

Kunut 1 Okunuşu : Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Kunut 1 Anlamı : Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Okunuşu : Allâhumme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhiıg.

Kunut 2 Anlamı : Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

SIRASIYLA NAMAZDA OKUNAN DUALAR NELERDİR?

Sırasıyla namaz içerisinde okunan dualar aşağıdaki gibidir.

- Sübhaneke duası

- Rükuda 3 kere (Sübhanerabbiyelazim) duası

- Kıyamda (Rabbenalekelhamd) duası

- Secdede 3 kere (Sübhanerabbiyeleğlâ) duası

- Otururken (Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena) duaları

- Ayrıca vitir vacip namazında Kunut duaları okunur.

NAMAZDAN SONRA OKUNACAK DUA NEDİR?/ NAMAZDAN SONRA TESBİHAT NASIL YAPILIR?

Namaz bittikten sonra da okunacak bazı dualar mevcuttur. Tamamına tesbihat diyebiliriz. Şimdi kısaca anlatalım.

Öncelikle farz namaz bittikten sonra "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm" okunur.

Tüm namaz bittikten sonra "Alâ rasulina Muhammedin Salavat" okunur ve herkes Peygamber Efendimiz'e salavat getirir.

Sonrasında "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." okunur.

Ardından herkes içinden Ayetel Kürsi'yi okur.

Sonrasında tesbih çekme bölümüne geçilir. İlk olarak "Zül Celali Sübhanallah" denilir ve 33 kere "Subhanallah" zikri çekilir. Ardından "Zül Kemali Elhamdülillah" denilir ve 33 kere "Elhamdülillah" zikri çekilir. Son olarak da "Zül Kudreti Allahüekber" denilir ve 33 kere "Allahuekber" zikri çekilir.

Ardından "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun." okunur. Sonrasında "Sübhanerabbiyelaliyyil eğlel vehhab." okunarak eller kaldırılır ve duaya başlanır. Herkes içinden dua eder. Son olarak "El-Fatiha" denilerek namaz bitilişmiş olur.

Allah herkesin kılmış olduğu namazları ve yapacağı duaları kabul eylesin. Amin...

SIRASIYLA NAMAZ KILINIŞI KISACA ANLATIMI

- Farz namaza başlamadan önce kamet getirilir. Öncelikle kamet getiriyoruz.

Gamet okunuşu :

Allahü ekber,Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber

Eşhedü en la ilâhe illallah

Eşhedü en la ilâhe illallah

Eşhedü enne Muhammeden Rasululullah

Eşhedü enne Muhammeden Rasulullah

Hayye alessalah

hayye alessalah

Hayye alel-felâh

Hayye alel-felah

Kad kâmeti's-sâlatu

Kad kameti's-salah

Allahü ekber Allahü ekber

La ilâhe illallah

- Ardından tekbir getirip namazımıza başlıyoruz ve ilk olarak Sübhaneke duasını okuyoruz.

- Sonrasında Fatiha ve zammı suremizi okuduktan sonra Rukuya gidiyoruz. Burada 3 kere "Subhanerabbiyelazim" okuyoruz.

- Ardından ayağa kalkıyoruz. Yani Kıyam'a kalkıyoruz. Burada ise 1 kere "Rabbenalekelhamd" okuyoruz.

- Sonrasında Secdeye gidiyoruz. Burada 3 kere "Subhanerabbiyelazim" okuyoruz.

- Ardından aynı şekilde 2. rekatımızı da kıldıktan sonra oturuyoruz. Otururken okunacak dualar ise Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarıdır. Sonrasında selam vererek namazımızı bitiriyoruz.

- Allah kabul eylesin...

NOT : Her Kadei Ahire oturuşunda Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının tamamı okunmamaktadır. Mesela farz namazların birinci oturuşunda sadece Ettahiyyatü duası okunuyor. Bu şekilde farklılıklar olabilmektedir.

NOT 2 : Namaz dualarının tamamını yukarıda paylaştık. Oradan bakarak öğrenebilirsiniz.

NAMAZLARDAN SONRA TESBİHATIN HÜKMÜ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).