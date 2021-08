MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son günlerde ortaya atılan iddialar ilgili açıklama yaptı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'da yerel gündemi meşgul eden iddialar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya Valisi tarafından basına servis edilen yazılar üzerine açıklama yapılması gerektiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, "Malatya Valisi tarafından basına servis edilen yazı ile ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İddia edilen konular hakkında müfettiş çağırılmasını takdirle karşılıyoruz, sonucunu da bekliyoruz. Ancak, göreve geldiğimiz günden bu yana muhalif gruplar tarafından kapı aralarında bizleri yıpratmak için konuşulan konular hakkında müfettiş çağırılması ve müfettiş raporu gelmeden, devletin temsil makamı olan Valilik tarafından bizleri töhmet altında bırakan ve kamuoyuna basın aracılığıyla servis edilen haber doğru bilgiler içermemekte ve tarafımızca esefle karşılanmaktadır. Bu tutumla Malatya'nın iki önemli kurumunun karşı karşıya getirilmiş havasının verilmesi devlet gelenekleriyle bağdaşmamaktadır" dedi.

Malatya Valiliği tarafından basına servis edilen 4 maddelik yazıda yer alan iddialara açıklık getiren Başkan Sadıkoğlu, " Malatya Valiliği tarafından basına servis edilen 4 maddelik yazıda yer alan iddialara istinaden; 1-)Malatya 1.OSB 03.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantı gündemi tek maddeden oluşmakta olup gündem maddesi OSB'nin genel konularının görüşülüp değerlendirilmesi kısmını içermektedir. Toplantı günü ise 5 farklı gündem görüşülmüştür. Sebebi ise gündem oluşturulduktan sonra OSB'ye gelen dilekçeler ile toplantı esnasında OSB'nin işleyişi ile ilgili görüşülen konulardır. 5 No'lu madde OSB Bölge Müdürü ataması konusu ise toplantı gündeminde görüşülmüş ve karar alınmış olup Vali beyin bilgisi dahilindedir. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan toplantıya katılmamıştır. Ayrıca Bölge Müdürü ataması konusu 2019 ve 2020 yıllarında Sanayi Bakanlığı'nın yazmış olduğu Bölge Müdürü vekaleten değil asil olarak yürütülmesi gereken bir birimdir ifadeli resmi yazılarına istinaden daha önceki birçok toplantıda görüşülmüştür. Kaldı ki vekaleten görevde bulunan OSB bölge müdürü şahsımın akrabası ve yakını değildir. Geçmiş yönetim tarafından işe alınan ve ataması yapılan bir arkadaşımızdır. Bölge Müdürlüğüne de OSB'de üç yıla yakındır vekalet eden bu arkadaşımız atanmıştır. Genel anlamda OSB yönetim kurulu ve gündem maddeleri incelendiğinde örneğin 17.06.2021 tarihli gündem maddesi yine OSB'nin genel konularının görüşülüp değerlendirilmesi ancak aynı tarihli Yönetim Kurulu kararında OSB ile ilgili iki farklı karar alınmıştır. Bunun birçok örneği bulunmaktadır. 2) Malatya 1.OSB revizyon imar planı 25.10.2020 tarihinde bakanlık onayına sunulmuş, Mayıs 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bu arada geçen süre zarfında arsa tahsisleri genel anlamda yapılamamıştır. Bölgemizde yatırım yapmak isteyen firmalara yatırım teşvik belgesi çıkartması amacıyla yer tahsis edileceğini belirten resmi yazı yazılmıştır. Sayın Valimizin talimatlarıyla bölge içerisinde 22.01.2021 tarihinde bir firmaya, 25.01.2021 tarihinde başka bir firmaya aynı bahse konu yazı içerikli arsa tahsis edileceğini belirten yazılar farklı firmalara yönetim kurulunda görüşülmüş karar alınmamış ancak firmaların önünü açmak, bölgeye yatırım yapmasını sağlamak amacıyla verilmiştir. Bu arada Gümrük ve Ticaret eski bakanımız Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de geçmiş dönemlerde bazı yatırımcıları yönlendirip önlerinin kesilmemesi gerektiğini söylemiş ve teşviklerden faydalanmak için ilgili makamlara verilmek üzere aynı yazı o firmalara da verilmiştir. Bu yazılar yer tahsisi yapıldığı anlamını taşımaz, daha sonra arsa parselasyonları yapıldıktan sonra yönetim kurulu tarafından bu yazılar görüşülerek tahsis yapılacak firmalar belirlenmektedir. 23.02.2021 tarihinde Sadıkoğulları firmasına da benzer yazı verilmiş yine toplantıda görüşülmüş ve buna istinaden düzenlenmiştir. OSB kanununda OSB'yi telsim ve ilzamda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu başkan vekilinden biri kesin olmak kaydıyla beraberinde Yönetim Kurulu üyesinin de imzası ile çift imzalı şekilde temsil edilmektedir. Vali Beyin Malatya ilindeki Mülkü amirlik görevi sebebi ile OSB'de işlemlerin hızlı yürütülmesi, evrakların hızlı şekilde katılımcılara gönderilmesi amacı ile OSB'deki tüm iş ve işlemlerde Bölge Müdürlüğü tarafından tarafıma imza açılmıştır. OSB'de yönetim kurulu başkan vekili olmam sebebi ile bu evraklar tarafımca imzalanmıştır. Bugüne kadar yapılan işlemlerin tamamı tarafımca imzalanmıştır. Hiçbir yazıda Sayın Valimizin imzası yoktur. Sadıkoğulları firmasına tahsis için belirten 13 dönümlük alan ise henüz imar uygulaması yapılmamış tahsise hazır olmayan bölgedir. Burada ki asıl amaç ise hazırda bulunan bir parseli işgal etmemektir. Bu konu ile alakalı OSB'nin herhangi bir zararı, bir kaybı ya da yatırım yapmak isteyen sırada bekleyen firmalara engel oluşturmamaktadır. Çünkü o bölge tahsise hazır değildir. OSB'ye vermiş olduğum yönetim kurulunda görüşülen dilekçede bölge içerisinde yapmak istediğim yatırım ile ilgili teşvik kurumuna başvuruda bulunabilmem için istediğimi, teşvik kısmı onaylanmadığı takdirde iptal edilmesini de ayrıca belirtmiş bulunmaktayım. Ayrıca yer tahsisi konusunda öncelikle ihtiyacı olan ve bekleyen yatırımcıya tahsis edilmesi, en son kalan arsa olursa kendi firmama tahsis yapılması gerektiğini söylediğimi belirteyim. Kaldı ki verdiğim dilekçeden sonra yönetim kurulunda konuşulup kararı uygun görülürse yer tahsisi gerçekleştirilecektir. Şahsıma her hangi bir yer tahsisi söz konusu değildir, sadece teşvik belgesi alabilmek için verilmiş bir dilekçedir. Bu tahsisin ücretsiz yapıldığı konusunda da kamuoyunda bir algı oluşturulmaktadır, bu kesinlikle doğru değildir. Görev sürem içerisinde hiçbir akrabama ve yakınıma yer tahsisi gerçekleştirmediğimin de altını çizmek isterim. Öyle ki Malatya'nın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak şehrime fabrika kurmanın ve istihdam sağlamanın neresinin yanlış olduğunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. 3) Malatya 1.OSB bütçesinde farklı zamanlarda düzenlendiği iddia edilen otel paraları se 6-7-8-9 Eylül 2020 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1.OSB Atıksu Arıtma Tesisi ihale öncesi keşif ve proje onayları için gidilmiş ve 4 gün otelde kalınmış olup toplam konaklama ve ikram bedeli için 3 bin 582 TL OSB bütçesinden ilgili yere ödenmiştir. Ayrıca 24 Eylül 2020 tarihinde Sanayi Bakanlığı'nda OSB Yönetim Kurulu kararı ile İhale komisyonunda görevli olarak katıldığım ihale günü içinde 1 günlük 850 TL konaklama bedeli olarak OSB bütçesinden ilgili fatura adresine ödenmiştir. Göreve geldiğim ilk günden bu yana, bahsedilen il dışı programı da dahil tüm programlarda bir kuruş dahi harcırah almadığımı belirtmek isterim. 4) OSB bütçesinden farklı tarihlerde düzenlenen yemek faturası ile ilgili; OSB'mizin daha da gelişmesi ve bakanlıklardaki projelerimizin hızlı bir şekilde sonuçlanması için kültürümüzde var olan ikram anlayışımız gereği Malatya'mızın kayısı ve yöresel yemekleri ilgili bürokratlara ikram edilmiştir. Malatya OSB'yi temsil etmek amacı ile yapılan bu ikramların 2020 yılının tamamında toplam bedeli 57 bin 594 TL'dir. Bunun 27 bin 594 TL'si kayısı 30 bin TL ise yöresel yemeklerdir. OSB'nin her yıl yapılan bütçe ve denetim kurulu raporlarında bunlar görüşülmekte ve aynı zamanda yukarıda belirtilen harcamalara ilişkin temsil ve ağırlama gideri 15 kişilik Müteşebbis Heyet tarafından onaylanmaktadır. Malatya 1.OSB 2018 yılı Müteşebbis Heyetinde onaylanan temsil ağırlama gideri yaklaşık 18 bin TL. 2019 yılı yaklaşık 50 bin TL. 2020 yılı temsil ağırlama gideri de yaklaşık 100 bin TL'dir. OSB'nin her türlü harcama gelir ve giderleri müteşebbis heyetin ve denetleme kurulunun yetkisinde olup bu konular ile ilgili harcamalar valimizindi yönetim kurulu başkanlığını yaptığı kurulumuzda görüşülmüş ve ibra edilmiştir. Bu ibralara rağmen Sayın Valimiz Aydın Baruş'un talebi üzerine Sanayi Bakanlığı'ndan müfettiş talep edilmiştir. Gelen müfettişimiz 28 Temmuz'da göreve başlamış 12 Ağustos'ta teftişini tamamlamıştır. Teftişe konu olan durumlar, 3 yıldır vekaleten OSB müdürlüğü yapan Taha Memur'un asaleten atanması, OSB yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirme gereği gidilen Ankara'da kalınan 4 gün için toplamda 3 bin 582 TL otel konaklama bedelidir. Tüm bu ödemeler valimizin de başkanlığını yürüttüğü yönetim kurulumuzun bilgisinde ve 2020 yılının eylül ayında yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Ortaya atılan iddiaların karalama kampanyası olduğunu ifade eden Başkan Sadıkoğku, yapılanların algı operasyonu olduğu belirterek, "Aradan 1,5 yıl geçmiş olmasına rağmen var ise bir yanlışlık bugüne kadar gün yüzene çıkarılmaması, 1. OSB seçimlerinin gerçekleşmesi öncesi dillendirilmesi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın itibarsızlaştırılması ve OSB yönetiminden bertaraf edilme çabasıdır. 2018 yılından itibaren görev süresi boyunca bu bahse konular ile ilgili müfettiş çağırabilecekken seçime yakın bir dönemde müfettiş çağırıp Valilik basın yayın organı aracılığıyla daha müfettişin raporu beklenmeden mesnetsiz iddiaları yayınlaması devlet geleneklerine uymayan bir durumdur. Sayın Valimizin müfettiş çağırma konusunda ki samimiyetini 18 aydır toplantıya katılmayan OSB yönetim kurulu üyesi için göstermemiştir. 2.OSB'deki 15 dönümlük alan bedelsiz olarak sadece çamur bertaraf etme adı altında bir firmaya tahsisi yapılmıştır. Bu tahsise istinaden yapmış olduğumuz itiraz nezdinde ilgili firmayla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda OSB'mize yaklaşık 70 milyon TL gibi bir katkı payı sözleşme ile imza altına alınmıştır. Bugün bedelsiz tahsis edilen bir arsadan OSB'mize yaklaşık 70 milyon TL gelir sağlayan bizlerin bu gayretleri konuşulmazken, resmi görevlerle gidilen ve ibra edilen harcama kalemleri üzerinden algı yapılmasını ve bunun da OSB seçimleri öncesine denk getirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 16.08.2021 tarihinde Malatya 1. OSB Müteşebbis Heyeti seçimi yapılacaktır. Böylesine bir ortamda seçim yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Mademki bazı iddialar var ve müfettiş çağırıldı, müfettiş sonucu gelmeden seçimin yapılmasını doğru bulmuyoruz. Zira seçim yapıldığı takdirde çıkacak sonuç şahsımız için karalama kampanyası şeklinde algı olarak kullanılacağını düşünüyoruz. Belli odaklar tarafından gerçekleştirilen tüm bu gayret ve çabalar, şahsımın ve odamızın kamuoyunda olumsuz bir algıya sürüklenmesidir. Şu unutulmamalı ki Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bugün geçicidir ama Malatya TSO kalıcıdır. Malatya TSO'nun yönetiminde yer almadığı bir OSB yönetimi şehrin sanayisine katkı sunamayacağı gibi iş insanlarını da etkin bir şekilde temsil edemeyecektir. Eğer sonuç bu şekilde olursa, bu duruma sebebiyet verenler de üyelerimiz tarafından sorgulanacaktır. Malatya Valisinin basına servis ettiği yazıdan sonra başlayan karalama kampanyasının muhalif grupların mesnetsiz iddialarıyla devam edeceğini duyuyoruz. Bu noktada tüm karalama kampanyalarının bir algı operasyonu olduğunu da üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Göreve geldiğimiz günden bugüne üyelerimiz, ilimiz ve ülkemiz adına yaptıklarımız kamuoyun tarafından gayet iyi bilinmektedir. 9 bini aşkın üyemizi dün alnımız açık, yüzümüz ak bir şeklide temsil ettiğimiz gibi bugün de aynı şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bizlere bu görevi layık gören üyelerimizin hakkını her zaman korumaya devam edeceğiz. Haklı olduğumuz davada Allah'tan başka kimseden korkumuz olmadığı gibi iddialara karşı da veremeyecek hiç bir hesabımız yoktur. OSB'deki TSO üyelerinin temsili noktasında zafiyete uğratıldığı bu konunun peşini bırakmayacağımızı ve takipçisi olacağımızı da belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

