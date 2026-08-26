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ABD'de Meta'ya rekor ceza

ABD'de Meta'ya rekor ceza
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ABD'de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ve Threads'ın sahibi Meta hakkında açılan dev davada uzlaşmaya varıldı. Platformların çocuklara zarar verdiği suçlamasıyla birçok eyalet tarafından açılan davada Meta, 16,68 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Ayrıca yapılacak düzenlemeler kapsamında, genç kullanıcılar için günlük kullanım limitleri ve gece saatlerinde kullanım kısıtlamaları getirilecek.

ABD'de teknoloji devi Meta için açılan davada karar çıktı.  Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ve Threads'ın sahibi Meta uzlaşmaya vararak rekor para cezası ödemeyi kabul etti. 

17 MİLYAR DOLAR CEZA ÖDEYECEK

Washington DC Başsavcılığı, kararı "gençler için büyük bir halk sağlığı zaferi" derken, anlaşmaya göre Meta 16,68 milyar dolar tazminat ödeyecek.

GENÇLERİN KULLANIMINA KISITLAMA GETİRİLİYOR

Anlaşma kapsamında ülke genelinde sosyal medya platformlarında düzenleme yapılacak. Buna göre gençlere günlük kullanım limitleri getirilecek, gece saatlerinde kullanım kısıtlamaları uygulanacak.

Davada Meta'nın kar uğruna çocukları bilinçli olarak istismar ettiği ve platformlarının güvenli olduğu yönünde kamuoyunu yanılttığı belirtildi. Meta'nın kendi iç araştırmalarının ise Instagram ve Facebook'un bağımlılık yapıcı ve zararlı olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
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