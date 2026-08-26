Bomba iddia: Ali Koç Fransa'nın köklü takımını satın alıyor

Fransa'nın köklü futbol kulüplerinden OGC Nice'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bir Türk iş insanının Fransız ekibini satın almak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, 343 YouTube kanalında yaptığı açıklamada bir Türk iş insanının Nice ile ilgilendiğini ve kulübü satın alma şartları hakkında bilgi aldığını aktardı.

SATIN ALMAK İÇİN ŞARTLARINI SORDU

Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre kimliği açıklanmayan Türk iş insanı, Nice'i satın alma ihtimalini değerlendirmek amacıyla girişimde bulundu. Söz konusu iş insanının kulüple ilgili bilgi aldığı ve satın alma şartlarını sorduğu belirtildi. Ancak şu aşamada resmi bir teklif yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ALİ KOÇ İDDİASI

Türk iş insanının kimliği açıklanmazken, bazı kullanıcılar söz konusu kişinin Ali Koç olduğunu öne sürdü. Ancak Ali Koç'un Nice'i satın almak için girişimde bulunduğuna yönelik iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Ali Koç cephesinden de konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

FRANSA'DA 4 KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fransa'nın güneyinde yer alan Nice kentini temsil eden OGC Nice, ülke futbolunun köklü kulüpleri arasında bulunuyor. Nice, tarihinde 4 lig şampiyonluğu ve 3 Fransa Kupası kazandı. Fransız ekibi, Avrupa kupalarında da birçok kez mücadele etti.