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Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada

Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Polisin Heimlich manevrası kadının hayatını kurtardı: O anlar kamerada
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Konya'da lokantada yemek yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadına, sivil polis memuru Musa Akay Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtardı. Akay, emniyet teşkilatı olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

  • Konya'nın Karatay ilçesinde bir dönercide yemek yerken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadını, sivil polis memuru Musa Akay Heimlich manevrasıyla kurtardı.
  • Olay, geçen pazartesi günü Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide meydana geldi ve müdahale güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Musa Akay, ilk yardım kurslarından edindiği bilgiyle müdahale ettiğini belirtti.

Konya'da yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçan kadını, Heimlich manevrasıyla kurtaran polis memuru Musa Akay, "Emniyet teşkilatı olarak sadece suçlunun karşısında değil her türlü konuda yardıma muhtaç vatandaşımızın yanındayız" dedi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Olay, geçen pazartesi günü merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Aziziye Caddesi'ndeki bir dönercide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada yemek yiyen bir kadının nefes borusuna dönerden kopan ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken kadını fark eden ve o sırada lokantada bulunan sivil polis memuru Musa Akay (35), kadına Heimlich manevrası uyguladı. 

O ANLAR KAMERADA

Yapılan müdahalenin ardından kadının nefes borusuna kaçan parça çıkarıldı. Görüntülerde; yemek yiyen kadının nefes alamadığı, durumu fark eden polis memurunun müdahale edip, Heimlich manevrası yaptığı yer aldı.

POLİS MEMURU OLAY ANINI ANLATTI

Olay anını anlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nde görevli polis Musa Akay, "Biz olay yerinde daha önce yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili kamera çalışması yapıyorduk. Bir kız evladımızın anneme bir şey oldu, boğazına bir cisim kaçtı demesi üzerine vatandaşımızın yanına intikal ettik. Vatandaşımızın nefes alamadığını görmemiz üzerine vatandaşımıza yardım etmeye çalıştık. Daha önce emniyet teşkilatı içerisinde ilk yardım kursları almıştık. Bilgi ve birikimimizle vatandaşımıza yardımcı olduk. Emniyet teşkilatı olarak sadece suçlunun karşısında değil her türlü konuda yardıma muhtaç vatandaşımızın yanındayız" diye konuştu.

Polis memeuru Musa Akay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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