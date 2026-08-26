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Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon

Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon Haber Videosunu İzle
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
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Türkiye terör sorununda tarihi bir dönemeçten geçerken, İstanbul Başakşehir’de bir binanın balkonuna asılan "sarı poşetler" büyük tepki topladı. Bölgedeki inşaat işçilerinin görüntüleyerek duruma tepki göstermesi üzerine sosyal medyada yayılan olay, toplumsal huzuru bozmaya yönelik açık bir provokasyon olarak nitelendirildi.

Türkiye, yaklaşık 40 yıldır sürdürdüğü terörle mücadelede kritik bir sürece girmişken, toplumsal huzuru hedef alan provokasyonlar yeniden sahneye itildi. İstanbul Başakşehir’de bir binanın balkonuna asılan "sarı poşetler", bölgedeki vatandaşların ve sosyal medyanın sert tepkisine neden oldu.

İNŞAAT İŞÇİLERİ VİDEO ÇEKEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgede çalışan inşaat işçileri, balkona asılan poşetleri fark edince durumu kayıtsız bırakmadı. Cep telefonlarıyla görüntü alan işçiler, çekim yaparak yaşanan bu açık provokasyona ve yaratılmak istenen algıya tepki gösterdi. İşçilerin kaydettiği görüntüler kısa sürede internet ortamında yayıldı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı duruma sert tepki gösterdi. Yapılan paylaşımların altına gelen yorumlarda şu ifadeler dikkat çekti:

  • "PKK kılıfı üzerinden Kürtleri hedef alıyorlar"
  • "Siyonist artıkları ortalığı karıştırmaya başladılar"

Toplumsal birliği bozmaya yönelik bu tarz girişimlere karşı duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, yetkililerin konuyla ilgili derhal harekete geçmesini talep etti.

Kaynak: Haberler.com
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