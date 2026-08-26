Jandarmadan dev operasyon: Yakalanmasalardı onlarca cana kıyacaklardı

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda patlayıcı, 2 el bombası, 3 silah ile 64 gram uyuşturucu ele geçirildi.

136 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 10 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 17-23 Ağustos'ta kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 136 şüpheli gözaltına alındı, firari 10 hükümlü yakalandı.

ADRESLERİNDEN CEPHENALİK ÇIKTI

Zanlıların adreslerinde C3 ve TNT patlayıcı, 2 el bombası, 2 tabanca, 1 otomatik piyade tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Çalışmada, 45 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram esrar ve 630 paket kaçak sigara bulundu.

YAKALANMASALARDI...

Yakalanan şüphelilerin adreslerinden ele geçirilen çok miktarda patlayıcı, el bombası ve silahlarla nasıl bir eylem gerçekleştireceklerine dair bilgi paylaşılmadı. Şüphelilerin ele geçirilen patlayıcılarla büyük bir faciaya neden olacakları tahmin ediliyor.

Kaynak: AA