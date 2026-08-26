Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı büyüme ve kritik enflasyon verilerinin ardından altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Beklentilere paralel gelen verilerin etkisiyle gram altın 7 bin 140 lira seviyelerine kadar geriledi.
- ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,5 büyüme kaydetti.
- Temmuz yıllık Çekirdek PCE yüzde 3,3 ile beklentiye paralel geldi.
- Gram altın, verilerin açıklanmasıyla 7 bin 220 liradan 7 bin 140 liraya geriledi.
Piyasaların merakla beklediği ABD nisan-haziran dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ikinci tahmin verileri ile temmuz ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri (PCE) fiyat endeksi açıklandı. Açıklanan verilerin beklentileri karşılamasıyla birlikte küresel piyasalarda altın fiyatları aşağı yönlü bir seyir izledi.
ABD EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 1,5 BÜYÜDÜ
ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülke ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel bir performans sergileyerek yüzde 1,5 oranında büyüme kaydetti.
KRİTİK ÇEKİRDEK PCE VERİSİ BEKLENTİYE PARALEL GELDİ
Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği ve altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olan Çekirdek PCE verisi de netleşti:
- Temmuz Yıllık Çekirdek PCE: Yüzde 3,3
- Piyasa Beklentisi: Yüzde 3,3
- Önceki Veri: Yüzde 3,3
GRAM ALTINDA KESKİN DÜŞÜŞ
Kritik veri akışının tamamlanmasının ardından altın fiyatlarında hızlı bir geri çekilme yaşandı. Güne 7 bin 220 lira seviyelerinden başlayan gram altın, verilerin açıklanmasıyla birlikte düşüşe geçerek saat 16.00 itibarıyla 7 bin 140 lira seviyelerine geriledi.