Berke Özer aylar öncesinden söylemişti! 150 milyon euro dedi, 130 milyona gitti

Manchester City, Lille'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ayyoub Bouaddi'yi kadrosuna kattı. İngiliz devinin genç futbolcu için 130 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi. Dev transferin ardından Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer'in aylar önce Bouaddi hakkında yaptığı değerlendirme yeniden dikkat çekti.

"100-150 MİLYON EURO MİNİMUM"

Berke Özer, KAFA Sports YouTube'da genç takım arkadaşı için oldukça iddialı ifadeler kullanmıştı. Milli kaleci, Bouaddi için, "Bu çocuk, Ayyoub Bouaddi var ya acayip topçu olacak. 100-150 milyon euro minimum" demişti.

130 MİLYON EUROYA MANCHESTER CITY'DE

Berke'nin sözlerinin ardından Bouaddi için dikkat çeken transfer gerçekleşti. Manchester City, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu Lille'den transfer ettiğini açıkladı. İngiliz ekibinin Bouaddi için 130 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi.

BERKE'NİN TAHMİNİ TUTTU

Berke Özer'in aylar önce verdiği 100-150 milyon euroluk değer aralığının ardından Bouaddi'nin 130 milyon euroya transfer olması, milli kalecinin sözlerini yeniden öne çıkardı. 18 yaşındaki Bouaddi'nin 130 milyon euroluk transferi, Berke'nin takım arkadaşı hakkındaki öngörüsünü adeta doğruladı.