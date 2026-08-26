İstanbul’da cuma sürprizi! Sıcaklık sert düşecek, sağanak başlayacak

Hafta boyunca yaz sıcaklarının etkisini hissettireceği İstanbul'da, cuma günüyle birlikte hava koşullarında kısa süreli ancak belirgin bir değişim yaşanması öngörülüyor.

Sıcaklık düşüşüne yağışın ve kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi beklenirken, bu değişimin mevsimsel açıdan olağan bir hava geçişi olduğu kaydediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, İstanbul'da bu hafta 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, perşembe günü de benzer değerlerde seyretmesi bekleniyor. Cuma günü ise sıcaklıkların kentin genelinde belirgin şekilde düşeceği ve sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, İstanbul'da cumadan itibaren etkisini göstereceği öngörülen serin hava ve yağışlı sisteme ilişkin değerlendirmede bulundu.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SERİN HAVA GELİYOR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, hava sıcaklığındaki değişimin olağan olduğunu söyledi.

Kuzey Afrika kökenli bir akış ve yüksek basıncın var olduğunu, bunun da sıcaklıkları bu hafta artırdığını belirten Tek, "Hafta sonundan itibaren devam eden Kuzey Afrikalı akışlar, bugünden itibaren tam Kuzey Afrika kökenli olmamakla birlikte Akdeniz üzerinden bir paralel akışa, normal enlemsel değerlerle bir akışa dönüştü. Özellikle perşembeden itibaren kuzeyden gelen nispeten serin hava, kuzey bölgeleri rahatlatacak" ifadelerini kullandı.

Cumadan itibaren kuzeyden gelen akışın görülmeye başlanacağını anlatan Tek, şunları kaydetti:

"Bu akışın beraberinde yağışlar var. İstanbul genelinde cuma günü bir yağış beklentisi var. Anadolu Yakası daha fazla yağış alabilir ama neredeyse tüm ilçeler yağış alıyor. Kuzeyli bir akış geldiği için kuzey ilçelerde risk biraz daha yüksek. Bununla birlikte Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçeler de yağış alan yerler arasında. Perşembe günü 31-32 derecelerde olan sıcaklıklar, cuma günü bir anda 21 derecelere kadar düşüyor. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar var. 'Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk?' diyeceğiz."

Tek, yağışların, cuma sabahı zayıf şekilde başlayıp öğleden sonra biraz daha kuvvetleneceğini belirterek, "Cumartesi öğlen saatlerinden akşama kadar aralıklarla devam eden yağış geçişleri göreceğiz. Pazar gününden itibaren o yağış etkisini kaybetmiş olacak. 23-24 derecelere düşen sıcaklıklar da tekrar 28-29 derecelere çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta da çok sıcak olmamakla birlikte yine o yaz günleri devam edecek. Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabahı, gece İstanbullular birazcık üşüdüklerini hissedecek. Geçişlerden dolayı sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir" dedi.

İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de cumartesi günü kuvvetli yağışların görülebileceğini dile getiren Tek, "Cumartesi günü özellikle İstanbul ile birlikte Marmara'nın doğusu ve güney kesimleri yağışlı havanın etkisinde kalıyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren doğuya kayarak biraz daha etkisini batı bölgelerinde kaybediyor" bilgisini verdi.

Eylül sıcaklıklarının biraz daha mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin, yazın biraz daha uzun süreceğinin tahmin edildiğini belirten Tek, kış aylarında yağışların bol olacağını, sıcaklıkların yine ortalamaların üzerinde seyredeceğini söyledi.

"CUMA GÜNÜ MARMARA BÖLGESİNİN TAMAMI KUVVETLİ POYRAZ ALACAK"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir de serin havanın etkisini özellikle cuma ve cumartesi günü göstereceğini, serinlemeyle yağışların da geleceğini söyledi.

Özdemir, "Sıcaklıkların düşmesiyle gece sıcaklığı 22 derecelerde, gündüz de 27-29 derece arasında görülecek. Rüzgarın olmadığı bölgelerde nemin de artmasıyla hissedilen sıcaklıklar, bunların 3-4 derece üzerine çıkacak. Çok güçlü bir soğuk hava dalgası değil, sadece kenti serinletecek" diye konuştu.

Yağışların yerel olacağını, tüm ülkeyi ilgilendirmediğini ve zor duruma sokmayacağını anlatan Özdemir, "Cuma günü Marmara Bölgesi'nin tamamı kuvvetli poyraz alacak. Trakya'dan başlamak üzere tüm Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi de yağış alacak" dedi.

Poyraza dikkat edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, rüzgarın 40-60 kilometre hızla eseceğini kaydetti.

Meteoroloji mühendisi Sinan Şahinoğlu ise Kırım üzerinden Karadeniz'e doğru yaklaşacak kopuk alçak basınç sisteminin Türkiye'nin kuzey kesimlerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul'da perşembe gününden itibaren kuzeyden yaklaşan sistemin etkilerinin hissedilmeye başlanacağını belirten Şahinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü Marmara genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi, gündüz en yüksek değerlerin 27-29 derece, gece sıcaklıklarının ise 20-21 derece bandına gerilemesi bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli, yer yer fırtınamsı poyraz ile birlikte Karadeniz üzerinden taşınan nemli havanın üst seviyelerdeki soğuk havayla etkileşime girmesi sonucu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülebilir."

Kaynak: AA