SGK borç yapılandırmasında yeni dönem: 72 aya varan taksit ve düşük faiz

Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürü Eray Buz, SGK'ya borcu bulunan vatandaşlar ve işverenlere yönelik yeni borç yapılandırması hakkında açıklamalarda bulundu. Buz, 2026/15 sayılı SGK Genelgesi kapsamında borçların 72 aya kadar taksitlendirilebileceğini, yıllık tecil faiz oranının yüzde 29'a düşürüldüğünü ve son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu bildirdi.

Yeni düzenlemeyle borçlulara önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını belirten Buz, daha önce en fazla 36 ay olan taksit süresinin borçluların mali durumuna göre 72 aya kadar çıkarıldığını söyledi. Düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi veren Buz, yıllık tecil faiz oranının yüzde 39'dan yüzde 29'a indirildiğini belirtti. Ayrıca esnaf ve işverenlerin üzerindeki finansal yükün azaltılması amacıyla 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat şartının kaldırıldığını ifade etti.

Buz, "Kurumumuz tarafından yayımlanan yeni genelgeyle birlikte borçlu işverenlerimiz ve sigortalılarımız için önemli avantajlar devreye girdi. Daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan azami taksit süresini, borçlularımızın mali durumuna göre 72 aya kadar çıkardık. Yıllık tecil faiz oranını da yüzde 39'dan yüzde 29'a indirdik. Ayrıca 10 milyon liraya kadar olan borçlarda artık teminat şartı aramayacağız" dedi.

İlk taksit için de son tarih 31 Ağustos

Başvuru ve ödeme takvimine dikkat çeken Buz, SGK prim borçlarında ilk taksit ödemesinin de 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini vurguladı.

Başvuruların son güne bırakılmaması çağrısında bulunan Buz, vatandaşların ve işverenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Niğde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Bor Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Güvenlik Merkezinin hafta sonunda da hizmet vereceğini açıkladı.

SGK hafta sonu açık olacak

Buz, son başvuru tarihinin yaklaşması nedeniyle İl Müdürlüğü ile Bor Şehit Ömer Halisdemir Sosyal Güvenlik Merkezinin 29 Ağustos Cumartesi ve 30 Ağustos Pazar günü açık tutulacağını belirtti.

Hak kaybı yaşanmaması için başvuruların son günlere bırakılmamasının önem taşıdığını kaydeden Buz, SGK'ya borcu bulunan Niğdeli vatandaşları ve işverenleri yapılandırma imkanlarından yararlanmak üzere sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı