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Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor

Bir transfer daha! Süper Lig devi uçakları üst üste indiriyor
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Ernest Poku'yu kadrosuna katan Beşiktaş, Juventus forması giyen Fabio Miretti ile de anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralayacağı İtalyan futbolcunun, sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş, orta saha hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmasında mutlu sona ulaştı. 

POKU'DAN SONRA MIRETTI

Son olarak Ernest Poku'yu kadrosuna katan Siyah-beyazlılar, İtalya Serie A devi Juventus forması giyen 21 yaşındaki genç yıldız Fabio Miretti’yi de renklerine bağlıyor.

PRENSİP ANLAŞMA TAMAM

İtalyan kulübü ve oyuncu tarafıyla yürütülen yoğun pazarlıkların ardından her konuda uzlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, transferi noktalamayı başardı. Satın alma opsiyonu kiralık formülüyle bitirilen transferde genç yeteneğin kısa süre içerisinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İSTANBUL'DA

Kısa süre içerisinde Türkiye’ye gelmesinin ardından detaylı sağlık kontrollerinden geçecek olan İtalyan orta saha oyuncusu, ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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