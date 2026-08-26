Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler

Türkiye genelinde toplumsal huzur ve barış ortamına yönelik temenniler gündemdeki yerini korurken, farklı illerde düzenlenen törenlerde kullanılan söylemler tartışma yaratmaya devam ediyor. Son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir taziye çadırında söz alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, hem Türkiye'nin hem de bölge ülkelerinin toprak bütünlüğünü hedef alan ayrıştırıcı ifadeler kullandı.

O SÖYLEMİ TEPKİ TOPLADI

Taziye çadırındaki konuşmasında "Dört parça Kürdistan coğrafyası" ifadesini kullanan Hatimoğulları, "Kürt halkının başı sağ olsun. Kürt halkı başı dik bir şekilde bu coğrafyada yaşayabilmesi için toprağa düştüler. Toprağa düşenler, yüz yıllardır yok sayılan Kürt halkı için ‘Hayır, Kürtler vardır. Bu coğrafyanın kadim halkıdır’ diyerek mücadeleye katıldılar. 50 yıldır devam eden bu mücadelenin sonucunda artık Kürdü hiç kimse inkar edemez" dedi.

ŞAMİL TAYYAR'DAN SERT TEPKİ

Bu sözlere AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Hatimoğlulları’nın sözlerini alıntılayan Tayyar "Hani diyorum ya PKK gibi DEM de silah bıraksın. Sürece en fazla zehirli dilleri zarar veriyor. Tülay Hatimoğulları’na bakın. Toplumun sinir uçlarıyla oynayıp tahrik ediyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE SKANDAL BİR ÇIKIŞ YAPMIŞTI

Tülay Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde de tepki çeken bir çıkışa imza atarak "Erdoğan, 'Filistin'i işgal etmekten vazgeç' dediğinde, Netanyahu dedi ki, 'Sen de Kürtleri dövmekten vazgeç, dövdürmekten vazgeç' dedi. Sonuçta siz barışın çağrısını yaparken Türkiye'de bu sorun devam ettiği sürece bir karşılığı olmuyor" demişti.

ÖMER ÇELİK'İN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

DEM Parti kanadından gelen bu açıklamalara AK Parti cephesinden yanıt gecikmedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partiyi ve hükümeti hedef alan bu tutuma tepki göstererek, "DEM Parti Eş Genel Başkanı’nın ilk açıklamalarının haksız ve mesnetsiz bir şekilde partimizi ve hükümetimizi hedef alması ibretliktir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haberler.com