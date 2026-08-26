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Rize'de Yol Verme Kavgası: Bisikletliye Tekmeli Yumruklu Saldırı Kamerada

Rize'de Yol Verme Kavgası: Bisikletliye Tekmeli Yumruklu Saldırı Kamerada
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Rize'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, bisiklet sürücüsünü tekme ve yumrukla darbetti. Olay bisikletlinin kask kamerasına yansırken, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, aracı 60 gün trafikten menedildi ve iki şüpheliye toplam 360 bin lira ceza kesildi.

RİZE'de trafikte yol verme meselesi nedeniyle otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişi, bisiklet sürücüsünü darbetti. Yaşananlar bisikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gündoğrdu Mahallesi, Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Bir bisikletli ile sağa dönmek isteyen 53 AAL 697 plakalı otomobilin sürücüsü D.A. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen sürücü ile yanındaki kişi, A.A., tekme attığı bisikletliye saldırdı. Taraflar arasında arbede yaşanırken, darbedilen bisikletliyi araya giren çevredekiler kurtardı. Yaşananlar bisikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisiklet sürücüsünün, karşı yönden gelen otomobil sürücüsüne 'dayı ne yapıyorsun burası tek yön' dediği, ardından sağa yanaşan araçtan inen 2 kişinin, bisikletliye tekme ve yumruk atarak saldırması, çevredekilerin de araya girdiği anlar yer aldı.

Olayla ilgili Rize İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturmada, otomobil sürücüsü D.A.'nın ehliyetine 2 ay süreyle el konulup, aracı 60 günlüğüne trafikten menedildi. D.A ve yanındaki A.A.'ya ayrıca 180'er bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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