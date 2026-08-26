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Muhtar Eşek Tarafından Isırıldı

Muhtar Eşek Tarafından Isırıldı
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Manisa Turgutlu'da üzüm sergilerine zarar veren sahipsiz eşeği yakalamaya çalışan muhtar Ekrem Hayri Türk, eşeğin saldırısına uğradı. Bacağından 5 yerden ısırılan muhtar hastanede tedavi edildi; eşek ise çiftliğe bağlanarak Çiftçi Malları Koruma ekibine teslim edilecek.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üzüm sergilerine zarar verdiği için yakalamaya çalıştığı sahipsiz eşek tarafından bacağının 5 yerinden ısırılan mahalle muhtarı Ekrem Hayri Türk, yaralandı. Yaralarına hastanede 5 dikiş atılan Türk'ün yakalayıp, çiftliğine götürdüğü eşeğin Çiftçi Malları Koruma ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Turgutlu'nun kırsal Akçapınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Hayri Türk'e dün saat 17.00 sıralarında, bir eşeğin üreticilerinin üzümlerini kurutmak için serdiği meradaki sergilere zarar verdiğine yönelik bilgi verildi. Bunun üzerine meraya giden muhtar Türk, uzaklaştırmaya çalıştığı sahipsiz eşeğin saldırısına uğradı. Eşek tarafından bacağının 5 yerinden ısırılan Ekrem Hayri Türk, güçlükle yakaladığı eşeği, elektrikli bisikletinin arkasına bağlayarak, çiftliğine götürdü. Bir süre sonra ise rahatsızlanan Türk, tedavisi için Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yaralarına beş dikiş atılan Türk'e kuduz aşısı yapıldı.

'ÇİFLİK MALLARI KORUMA EKİBİNE HABER VERDİK'

Ekrem Hayri Türk'ün oğlu Hüseyin Türk, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Üreticilerinin üzümlerini serdiği bir mera alanı var. Babama telefon geliyor. Bir eşeğin bütün sergileri dağıttığını söyleyerek yardım istiyorlar. Sahipsiz bir eşek olduğu için kimse yanına yaklaşamıyor. Babam da gidiyor. Yakalamaya çalıştığı eşek, babamı bacağından ısırmış. Sonrasında babam eşeği yakalayıp çiftliğe getiriyor ve bağlıyor. Eşek şu anda çiftlikte bağlı durumda. Çiftçi Malları Koruma ekibine haber verdik, gelip alacaklar. Tedavisi yapılan babam ise şu an görevinin başında" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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