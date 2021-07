Milletin Demokrasi Zaferi 5. Yılında

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde şehitler anıldı, milletin demokrasi zaferi hatırlandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 251 vatandaşımız şehit oldu. Yurt çapında darbe girişimine karşı direnen binlerce vatandaş ağır silahlarla yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde verilen demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşmasıyla her yıl 15 Temmuz günü yurt genelinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Darbe girişiminin önlenmesi dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anılıyor, demokrasi zaferi yeniden hatırlanıyor.

Bayburt'ta bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle milletin demokrasi zaferi kutlandı. Etkinlikler saat 20: 00'da düzenlenen Demokrasi Yürüyüşü ile başladı. Taş Köprü'nden başlayarak Cumhuriyet Caddesi boyunca devam eden yürüyüş Saray Bahçası'nda son buldu. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliklerine geçildi. Buradaki etkinlikler 15 Temmuz darbe girişimini konu alan sinevizyon gösterimiyle başladı. Törene katılanlar daha sonra şehitler için Saygı Duruşu'nda bulunarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi. Şiir dinletisi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş'i alana canlı olarak verildi. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, FETÖ'cü ihanet şebekesi tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen kalkışmanın yıl dönümünde şehitleri yad etmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde verilen demokrasi mücadelesini anmak üzere bir araya geldiklerini belirtti. Darbe girişimi esnasında şehit olanlara rahmet dileyen Vali Epcim, gazilere minnet duyduğunu belirtti.

Vali Epcim, konuşmasında Anadolu topraklarını kendine yurt edinen Türk Milleti'nin bu uğurda büyük bedeller ödediğini kaydederek, "Tarihinin her devrinde türlü zorluklarla karşılaşan fakat asla yılgınlığa düşmeyen ecdadımız, mazisinden aldığı kudret, göğsündeki sarsılmaz ve safiyane inançla bu yurdu bizlere vatan kılmıştır. Hiçbir maddi payenin karşılık gelemeyeceği bu kadim emanet; bugün aynı idrak ve şuurla donanmış cesaret ve feraset timsali nesiller tarafından sapa sağlam muhafaza edilmektedir. Milletimiz bunun en açık örneğini 15 Temmuz 2016'da milli iradeye kast eden FETÖ ihanet çetesi ve lain girişimden medet umanlara göstermiştir. " diye konuştu.

FETÖ'nün birçok hukuksuzluğa karışmış terör örgütü olduğuna işaret eden Vali Epcim şunları söyledi: "Yarım yüz yıl boyunca kendisine biçilen rolü oynamak üzere, sessiz ve derinden ilerleyen FETÖ; devletimizin kurumlarına sızmış, milyonlarca gencimizin kaderini yakından ilgilendiren sınav sorularını çalmış, siyasi ve askeri casusluğun yanı sıra, kaset komploları, usulsüz dinlemeler ve terör örgütleriyle ittifaklar gibi sayısız hukuksuzluğa karışmıştır. "

Vali Epcim, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin birlik ve beraberliğini hedef alan FETÖ'nün en şiddetli ve ağır cevabı yine Türk Milleti'nden aldığına vurgu yaptı. Darbe girişimine karşı yurt genelinde önemli bir mücadele verildiğine dikkat çeken Vali Epcim, Bayburt'ta da vatandaşların sokağa çıkarak demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını ifade etti.

Vali Epcim sözlerine şu şekilde devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 15 Temmuz; milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. O gece devleti ve milletinin bekası uğruna sokaklara çıkan her vatandaşımız aynı zamanda dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük mücadelesi veren tüm mazlumlara da umut kaynağı olmuştur. Fert fert, ardına bakmadan, 'Kim var? ' denildiğinde 'Ben varım' denilecek o büyük tasavvur, 15 Temmuz'da adeta ete kemiğe bürünmüştür. "

"Her saniyesi, her dakikası ve her safhası ibretlerle dolu bu süreç bizlere ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunların ne boyutlara ulaşabileceğini acı tablolarla göstermiştir. Gölbaşı Özel Harekat Binası'nda vatanımız ve milletimizin bekası uğruna gözünü kırpmadan canını feda edebilecek kahraman evlatlarımız, darbeciler tarafından atılan bombalarla şehadete erişmiştir. Yine aynı şekilde İstanbul Boğaz Köprüsü'nü kapatarak 'Kontrol bizde' mesajı vermeye çalışanlar, ellerinde sadece Türk Bayrağı ve dillerinde tekbirlerle adeta şehadete koşan vatandaşlarımıza mermi yağdırmışlardır. Ankara ilimizde Gazi Meclisimize ve Milli İradenin Temsilcisi Cumhurbaşkanımız'ın makamına alçakla saldırılar gerçekleştiren hainlere karşı; çiftçilerimiz ekinlerini ateşe vermek suretiyle darbe girişimini engellemeye çalışmıştır. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı teslim almaya gelen darbeciler; tarihin her safhasından bir idrakle teslimiyete adanmış kahraman evladımız Ömer Halisdemir tarafından yerle yeksan edilmiştir. Bu vesileyle sizlerin huzurunda Rabb'imden hepsinin şehadetlerini kabul etmesini niyaz ediyorum. "

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe girişiminin bir parçası olmadığına dikkat çeken Vali Epcim, silahlı kuvvetlerin geçmişte olduğu gibi bugünde ülkesi ve milleti için önemli mücadeleler verdiğine işaret etti.

Vali Epcim, darbe girişimine karşı gösterilen dayanışmanın devam ettiği müddetçe hiçbir gücün kendilerini hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacağını aktardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğine değinen Vali Epcim, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi ve milletiyle kenetlenmiş bir bütün olarak yurtiçi ve yurtdışında birlik, beraberlik ve kardeşliğine kast edenlere karşı kararlı mücadelesine devam etmektedir. Kendi ihtiyacını tamamen yerli ve milli imkanlarla karşılamakla kalmayıp, askeri alanda ürettiği yeni silahlarla, İHA ve SİHA'larla hem bölgesinde hem de yakın coğrafyasında artık oyunun birer unsuru değil doğrudan kurucusu olarak yer almaktadır. Ekonomide kaydettiği gelişmeler, sanayi üretiminde kat ettiği mesafelerle geçmişin Türkiye'sinden çok daha güçlü ve zengin bir noktadadır. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında 'Süper Güç' olarak nitelendirilen birçok ülke çaresiz durumdayken ülkemiz yalnızca vatandaşlarına sahip çıkmakla kalmayıp aynı zamanda dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatmıştır. Yapılan sosyal ödemeler, bir biri ardına açılan pandemi hastaneleri, yurt dışından tahliye edilen binlerce vatandaşımız gibi sayısız örnek tüm bu anlatılanların en açık ispatıdır. " değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, elde edilen kazanımların korunması adına daha çok çalışılması gerektiğine vurgu yaparak, "Elde edilen bu kazanımların korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz açısından birer beka meselesidir. Birliğimize ve beraberliğimize kast edenlere bu kazanımlarımızı kaptırmamak adına dünden daha çok bugünden daha verimli çalışmak zorundayız. Yeni dengelerin kurulduğu bu dönemde bizlere düşen geçmişte yaşadıklarımızı iyi anlayıp akıl haritamızı buna göre oluşturmaktır. Aksi takdirde bilinmelidir ki; 15 Temmuz'u planlayanlar, uygulamaya koyanlar ve onlara destek olanlar yeni yıkım planlarını uygulamaktan asla geri durmayacaklardır. " diye konuştu.

Sözlerinin son kısmında şehitlere bir kez daha rahmet dileyen Vali Epcim, gazilere acil şifa temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise Türk Milleti'nin 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ile başlayan Anadolu sevdasının Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve İstanbul'un fethinde aynı irade ile devam ettiğini kaydetti. Sakarya'da, Dumlupınar'da, Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'nde vatan için can veren şehitlerin kanlarıyla Türk Milleti'nin bulunduğu toprakları vatan yaptığını aktaran Başkan Pekmezci, "Milletlerin tarihi, onun geçmişten günümüze getirdiği değerlerle ölçülür. Milli birliğimizin vazgeçilmez unsurları dünden bugüne taşındığı müddetçe anlamlıdır. Bizler asırlar boyunca dünya tarihinde büyük devletler kurmuş ve dünyaya adalet götürmüş bir milletin mensuplarıyız. Ancak tarihimizde bazen düşmanların dış düşmanlar gibi içeriden de bir takım nifak tohumlarının aramıza girdiği ve bizi derinden yaraladıklarını görüyoruz. " dedi.

15 Temmuz'da gaflet içerisinde ülkenin bölünmeye çalışıldığına dikkat çeken Başkan Pekmezci, "15 Temmuz 2016 Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaya dönük bir çalışmanın acı tablosunu gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir takım unsurlar milletimize karşı, devletimizin düşmana karşı aldığı silahları kullanarak, uçaklarıyla, tanklarıyla, helikopterleriyle, her türlü teçhizatla insanımıza saldırdılar. Maalesef o gün başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 251 vatandaşımız şehit oldu. Yaklaşık 2 bin 200 vatandaşımız gazi oldu. Bu Türk siyasi tarihinde acı tabloların en büyüğüdür. Fakat onların bilmediği bir konu var. Büyük Türk Milleti'nin geçmişte olduğu gibi verdiği mücadelenin önünde saygıyla eğilmek gerek. " İfadelerini kullandı.

Başkan Pekmezci şehitler için Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Konuşmaların ardından mehteran takımı gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi. Saatler 00. 13'ü gösterdiğinde ülke çapında eş zamanlı olarak minarelerden sala sesleri yükseldi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Demokrasi Nöbeti'nin ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre