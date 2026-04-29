Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün kaybolan Afganistan uyruklu Kudret Ahmedi'nin (15), Arpaçay Deresi'nde cansız bedeni bulundu.

Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünde dün sabah saatlerinde hayvan otlatmak için araziye çıkan Kudret Ahmedi'den haber alamayan yakınları ve köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından saat 15.00 sıralarında başlatılan arama çalışmalarında, dere yatağı ve çevresinde saha taraması ile dron destekli aramalar yapıldı. Havanın kararması üzerine çalışmalara ara verildi.

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışmalar, bu sabah yeniden başlatıldı. Ekipler, saat 10.30 sıralarında Afganistan uyruklu Ahmedi'nin Arpaçay Deresi'nde cansız bedenini buldu. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, Ahmedi'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi! TOKİ'nin kiralık konut uygulaması başlıyor

Erdoğan tarih verdi! Kira fiyatlarını düşürecek uygulama başlıyor
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar

Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren anlar
Fener taraftarından Aziz Yıldırım'ı duygulandıran cümle

Taraftarın söylediği karşısında neredeyse ağlayacaktı