Meteoroloji'nin uyarıları sonrası İstanbul'da kar alarmı! Acil toplantı yapıldı, THY sefer iptallerine başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren Doğu Anadolu'da görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışının, Elazığ ve Tunceli'nin yüksekleri ile Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van'ın kuzey ve güney ilçeleri, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari'de kuvvetli, yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da ise kuvvetli yağış bekleniyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın Adıyaman, Siirt, Şırnak ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman illerinin kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Yağışların, cuma günü zamanla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden giriş yapması beklenen sistemle sıcaklıkların çarşamba akşam saatlerinden itibaren sıfır ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken, nemle beslenecek olması sebebiyle, 4-5 gün süresince etkili olacak kar yağışının ocak ayında yaşanan yağışa yakın kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülüyor.

YOLA ÇIKACAKLARA UYARIDA BULUNULDU

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri de Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (Tokat, Gümüşhane, Bayburt ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç ve yüksek kesimlerinde) aralıklarla kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Konya'da, çarşamba gününden cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. Sürücülerin, başta Konya-Antalya kara yolu olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

THY BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Perşembe günü beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul'da her iki havalimanında da uçuşların etkilenmesi bekleniyor. İlk uçuş iptali THY'den geldi. Türk Hava Yolları uçuşlarını iptal etti. THY tarafından yapılan açıklamada "Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler" denildi.

AKDENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Akdeniz Bölgesi'nde de Antalya'nın doğusunda çarşambadan cuma gününün ilk saatlerine kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DON VE ÇIĞ OLAYLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Yağışların 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak başlayacağı, perşembe günü kar yağışının zamanla 500 metre üzeri yerlerde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Doğu Akdeniz'de, çarşamba gününden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Vatandaşlar, yoğun kar yağışının oluşturacağı buzlanma, don ve çığ ile sağanağın neden olacağı su baskını ve sel gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ TOPLANTI

İstanbul'da bugün akşamdan itibaren beklenen soğuk hava ve kar yağışıyla ilgili de "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hasdal Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda konuşan Vali Yerlikaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul'da yoğun kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu hatırlattı. İçişleri Bakanlığının kış tedbirleri genelgesi doğrultusunda kurumlarla iş birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Valiliğimiz koordinasyonunda idari tedbirlerin tümünü alacağız ve bu kararları şehrimizle paylaşacağız. Ulaşımın aksamadan devam edebilmesi için karla mücadele hazırlıklarımızı yaptık. Güvenlik güçlerimiz kendi bölgelerinde hazırlıklarını yaptılar. Akıl, istişare ve bilimin ışığında alınan tüm kararları gerek medyamız gerekse sosyal medya aracılığıyla duyuracağız. İstişaremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hazırlık çalışmalarımızı yürüten kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, karla mücadelede alınacak tedbirlerle ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, İBB AKOM, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyol Müdürlüğü, ICA, İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı işletmeleri ile Kızılay temsilcileri tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu da alacakları tedbirleri anlattı.

İBB BİRİMLERİ VE AFAD AKOM'DA BULUŞTU

AKOM'da İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında yapılan ikinci toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Murat Yazıcı, Arif Gürkan Alpay ve Pelin Alpkökin ile ilgili daire başkanları, genel müdürler ve müdürler katıldı.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, AFAD ile birlikte yol haritasını belirlediklerini ifade ederek, "Karla mücadele çalışmalarında yol ağının, araç ve insan gücünün, sorumluluğun büyük bir kısmı bizde olduğu için titizlikle çalışıyoruz. İnşallah sorunsuz bereketli bir kar yağışı bekliyoruz" dedi.

Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar da alınan tedbirlerin yanı sıra trafikte kalma olasılığında vatandaşlara daha iyi hizmetlerin sunulması konusunda beraber çalışmanın önemine dikkat çekti.

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

İBB'nin, çarşamba sabahından itibaren alarm durumuna geçerek, AKOM koordinasyonunda karla mücadele çalışmalarına başlayacağı bildirildi. İstanbul'daki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında, 2 bin araç-iş makinesi ve 9 bin 500 personel görev yapacak. Tüm araçların bakım ve onarımı yapılırken, 27 mobil tamir aracı da sahada hazır halde bekletilecek. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, 465 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı hızla müdahale edecek. Stokta 220 bin ton tuz ve 64 tank (bin 290 ton) solüsyon, yolları açmak için hazır tutuluyor. İhtiyaç halinde saatte 25 ton solüsyon da üretilebilecek.

TRAFİK BEUS VE ÇEKİCİLERLE AÇIK TUTULACAK

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütecek. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanacak. İBB'nin sorumluluğundaki anaarter ve bağlantı yollarında çekici - kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, trafik kazaları ve yolda kalmalara hızla müdahale edecek. Muhtarların kontrolündeki kürüme aparatlı traktörler ile köy yolların açık tutulması sağlanacak. Kritik noktalara bırakılan tuzlarla, üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlardaki kar birikintilerine ve buzlanmalara müdahale edilecek.

KESİNTİSİZ TOPLU ULAŞIM

Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. Şehir Hatları'nda Kadıköy-Karaköy, Beşiktaş-Üsküdar gibi ana hatlardaki seferler, Çarşamba ve Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek. İETT otobüsleri ise normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5 bin 300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı.

Yoğun hatlara ek sefer konulacak. Raylı sisteme paralel hatlar, en yakın metro entegre istasyonuna yönlendirilecek. Ana arterlerde ulaşım raylı sistemler ve metrobüs üzerinden sağlanacak. Toplu ulaşımda hava şartları nedeniyle oluşabilecek aksamalar sosyal medyadan anında duyurulacak. İSPARK'ın kapalı otoparkları, kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. 600 vatandaş temsilcisi ile hizmet veren 153 Çözüm Merkezi, İstanbulluların her konudaki taleplerini anında birimlere ulaştıracak.

DESTEK HİZMETLER TÜM İSTANBUL'DA

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak. Halk Ekmek de 24 saat tam kapasiteyle çalışmaya devam edecek. İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonda, kış döneminde hava şartlarına göre evsiz vatandaşlar tesislerde misafir edilecek. Evsiz vatandaşlara; banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmeti, sağlık taraması ve ilaç desteği, aileye teslim veya memleketine gönderme gibi hizmetler verilecek. Sokak hayvanlarının beslenmelerine ve tedavilerine yönelik Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hizmetleri kış şartlarında artırılacak. Şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteği verilecek. Günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtımına devam edilecek.

PERSONEL VE ARAÇ DURUMU AÇIKLANDI

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 473 kilometrelik sorumluluk ağında 754 personel, 209 araç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 bin 23 kilometrelik sorumluluk ağı ve 465 güzergahta 7 bin 421 personel, 1584 araç ve iş makinesiyle görev yapacak. Jandarma 435 tim, 2 bin 554 personel, 660 araç, emniyet de 219 noktada 373 trafik ve 1917 asayiş ekibinin yanı sıra 5 bin 498 personelle çalışmalarını sürdürecek. ICA (Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Kuzey Çevre Otoyolu) 91 araç, 215 personel, Kuzey Marmara Otoyolu 61 araç ve personelle, AFAD 78 araç ve 207 personelle çalışacak.

112 Acil Çağrı Merkezi 1363 personelle, İstanbul Havalimanı 131 özel pist aracı ve 381 personelle, Sabiha Gökçen Havalimanı 59 özel pist aracı ve 67 personelle, 39 ilçe kaymakamlıklarının ilçe afet ve acil durum yönetim merkezleri ile Vefa Sosyal Destek Grupları da görevde olacak. Kızılay ise 30 noktada 92 araç, 32 mobil araç, 180 personel ve 120 gönüllü ile karla mücadeleye destek verecek.