Meteoroloji 7 günlük hava raporunu yayımladı! İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı günlerce sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ocak tarihli güncel hava durumu raporu yayımlandı. Son dakika bilgisine göre cuma ve cumartesi gününden itibaren Batı bölgeleri ile İstanbul dahil yurdun dört bir yanında kar yağışları etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil çok sayıda ilde kar yağışının günlerce süreceği Meteoroloji'nin 7 günlük hava raporuna da yansıdı. Öte yandan uyarılara AKOM'dan da ekleme geldi.

Uzun bir süredir aralıklarla farklı bölgelerde etkili olan soğuk ve karlı hava cumartesi gününden itibaren zirveye ulaşacak. 6 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışının İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon, Edirne, Adana dahil 81 ilde etkisini hissettirecek.

METEOROLOJİ GÜNCEL HARİTAYI YAYIMLADI

Meteoroloji'den gelen son dakika haritalı hava durumu paylaşımında cuma gününden itibaren İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde uzun süreli kar yağışı etkili olacak.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI EN AZ 5 GÜN SÜRECEK

Uzun bir süredir beyaz örtüye hasret kalan İstanbullular Cuma akşamından itibaren başlayacak olan ve en az 5 gün sürmesi beklenen kar yağışıyla birlikte kara doyacak.

Cuma gecesi sıcaklıklar eksi 4 derecelere kadar inerken, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri de soğuk havanın etkisiyle birlikte kar yağışı kendini gösterecek.

"İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?" diye merak edenler Ocak ayının son haftasında soğuğu iliklerine kadar hissedecek.

AKOM'DAN UYARI: CUMA ÖĞLE SAATLERİNDE YENİ HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Cuma öğle saatleri itibari ile bölgemizde yeni bir soğuk hava dalgasının 4-5 gün boyunca kuvvetli kar yağışı ile birlikte etkili olacağı tahmin ediliyor." denildi.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Geçmiş yıllarda kar yağışı konusunda en önde gelen illerimizden biri olan başkent Ankara'da bu yıl beklenen oranda kar yağışı görülmedi. Ankaralılar hava durumunu merak ederken Meteoroloji, sevindirici haberi verdi.

Cuma günü itibariyle karla tanışacak olan Ankara, diğer haftanın ortalarına kadar soğuk ve kar yağışının etkisi altında olacak. Özellikle pazartesi günü sıcaklıkların eksi 9 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İZMİR'DE DE KAR YAĞACAK

Türkiye'de cuma gününden itibaren kar yağışı neredeyse her ilde görülecek. Bu iller arasında yer alan İzmir'de de 24 ocak pazartesi günü kar ve karla karışık yağmur etkili olacak.

TÜRKİYE GENELİ HAVA TAHMİNİ

Hava sıcaklıklarının yarından (Perşembe) itibaren batı kesimlerden başlayarak hafta sonunda iç ve doğu kesimlerde artacağı ancak Cumartesi gününden itibaren tekrar kuzeybatı kesimlerden başlayarak iç ve batı kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

20 Ocak Perşembe Hava durumu

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışının etkili olması beklenirken Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun ve Artvin'de sıcaklıklar 1 derecelere kadar düşecek. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde de kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini gösterecek. Batı kesimlerde hava güneşli ve parçalı bulutlu olarak seyrederken İç Anadolu bölgesinde hava bulutlu.

21 Ocak Cuma Hava durumu

Cuma gününden itibaren batı bölgelerinde kar yağışı kendini göstermeye başlayacak. İstanbul, Bursa, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli dahil birçok kentte hava soğuk ve kar yağışlı. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde kar bir günlük mola verirken güneş kendisini gösterecek.

22 Ocak Cumartesi hava durumu

Kar yağışı Marmara Bölgesi'nden İç Anadolu ve Batı Karadeniz'e kadar yayılacak. Doğu Karadeniz'de hava kapalı olurken Akdeniz ve Ege'nin güneyinde hava yağmurlu olacak.

23 Ocak Pazar hava durumu

Pazar günü itibariyle kar yağışı yurdun yüzde 80'ini etkisi altına almış olacak. İstanbul, Ankara, Bursa, Manisa, Muğla, Kocaeli, Bursa dahil çok sayıda ilde kar etkisini gösterecek. Hava sıcaklıkları eksi derecelere kadar düşecek.

24 Ocak Pazartesi hava durumu

Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin 81 ilinde kar yağışı görülecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere çok sayıda ilde görülmesi beklenen kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar yer yer eksi 10 derecelere kadar inecek.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri