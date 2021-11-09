Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler - Haberler
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Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Malatya'da henüz belirlenemeyen nedenden dolayı 2 katlı bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda yaralı bulunurken olay yerinden de ilk görüntüler geldi.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlandı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş A Haber'e yaptığı açıklamada, "Bu 2 katlı bir bina. Olay yerinde görevlilerimizin aktardığına göre, enkazın altından 8 kişi çıkarıldı ve durumları iyi. Ancak çöken binada bir kahvehane, fırın ve bir ticarethane var. Kaç kişinin etkilendiği yönünde kesin bir bilgi yok. Yaklaşık 20 insan olduğu söyleniyor. Olayı araştırıyoruz. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz çalışıyor. Gereken yapılıyor." ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;


Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

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Malatya'da 2 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler geldi

Malatya'da 2 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler geldi

Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Malatya'da 2 katlı bina çöktü! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
https://www.linkedin.com/in/servet-uzun-057b1118b/ Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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