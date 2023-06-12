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51 yaşındaki Seda Akgül peş peşe mayolu pozlarını paylaştı: Zayıflamaya başlayınca gaza geldim

Magazin Haberleri

Bir süredir ekranlarda yer almayan ve gözlerden uzak sakin hayat yaşamayı tercih eden sunucu Seda Akgül, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını paylaştı. Sosyal medya hesabından mayolu pozlarını yayınlayan sunucu, "Zayıflamaya başlayınca gaza geldim" dedi.

Bir dönem Kısmetse Olur yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve uzun süredir bir projede yer almayan Seda Akgül, İstanbul'dan uzak bir hayat yaşıyor. İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim, fazla kilolarını vermeye başlayınca mayolu pozlarını yayınladı.

"ZAYIFLAMAYA BAŞLAYINCA GAZA GELDİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla zaman zaman adından söz ettiren Seda Akgül, doktor kontrolünde kilo vermeye başlayınca mayolu pozlarını paylaştı. Instagram hesabından siyah mayolu pozlarını yayınlayan Akgül, "Arkadaşlar ara sıra mayolu paylaşım yapabilirim. Zayıflamaya başlayınca gaza geldim. Mazur görün. Sağ ol var ol Mutlu hocam" dedi.

Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görürken "Daha çok zayıfla" ve "Çok güzel görünüyorsunuz" yorumları yapıldı.

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

'Zayıflayınca gaza geldim' diyen 51 yaşındaki Seda Akgül, mayolu pozlarını yayınladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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