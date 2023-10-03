Uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınmıştı! Sıla Doğu'nun ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği videonun ardından gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun ifadesi ortaya çıktı. Aylık kazancının 80 bin TL olduğunu belirten Doğu, maddeleri ne zaman ve nereden aldığını hatırlamadığını söyledi.

Canlı yayın yaparken uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, önceki gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evinde 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirilen Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Doğu ifadesinde aylık kazancının 80 bin TL olduğunu ve kullandığı maddeleri nereden ve ne zaman aldığını hatırlamadığını belirtti.

"MADDEYİ NEREDEN ALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Master Haber'de yer alan bilgilere göre, 2021 yılında yaptığı canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Sıla Doğu, ifadesinde "Kokaini ne zaman ve nereden aldığımı hatırlamıyorum" dedi. Doğu kimlik doğrulamasında aylık kazancının 80 bin TL olduğunu, ev kirasının da 45 bin TL olduğunu söyledi. Güzellik merkezinden gelir elde ettiğini belirten Doğu, uyuşturucu maddeyi bir ay önce yurt dışından satın aldığını belirtti.

"EVİMDEN ÇIKAN MADDELER ÇALIŞANIMA AİT"

Uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiğini videonun 2021 çekildiğini ve ertesi gün hemen sildiğini söyleyen Sıla Doğu, evinde bulunan maddelerle ilgili de konuştu. Doğu, evinde bulunan hapların evinde çalışan E. isimli bir kişinin A. isimli kızına ait olduğunu ve kişilerin 3 ay önce ülkeden sınır dışı edildiğini ileri sürdü.