Ürdün Veliaht Prensi ile evlenen Rajwa Al Saif, eşinin boyunu geçmemek için düğünde düz ayakkabı giydi

Günler süren görkemli bir düğünle Al Hussein bin Abdullah ile evlenen Rajwa Al Saif, iki farklı gelinlik giydi. Dünyaca ünlü markaların imzasını taşıyan gelinliklerle göz kamaştıran Rajwa Al Saif, eşinin boyunu geçmemek için topuklu yerine düz ayakkabı giydi.

Ürdün'de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Düğün için resmi tatil ilan edilirken birçok önemli isimlerde katıldı.

TOPUKLU AYAKKABI GİYMEDİ

Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran gelin Rajwa Al Saif, ilk olarak Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı zarif beyaz bir gelinlik, giydi. Açık bıraktığı saçı, doğal makyajı ve ışıltılı gelinliğiyle dikkatleri üzerine çeken gelin, gelinliğin altına da eşinin boyunu geçmemek için düz tabanlı bir ayakkabı giydi.

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Prenses Rajwa, nikah törenin ardından da Dolce & Gabbana imzalı kabarık ve işlemeli bir gelin tercih etti. Gelin, ikinci gelinliğinde duvağını çıkartarak toplu bir saç yaptırdı.