Ünlü isimlerin yılbaşında alacağı konser ücretleri belli oldu! Listede başında Tan Taşçı var
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Yılbaşına sayılı günler kala ünlü isimlerin de alacağı sahne ücretleri belli oldu. Açıklanan yılbaşı ücretleri listesini zirvesinde 3 milyon TL ile Tan Taşçı gelirken onu da 1 milyon 200 bin TL ile Edis, Murat Dalkılıç ve Sertab Erener takip etti.
Türk müziğinin başarılı isimleri 2022'ye sahnede veda etmeye hazırlanıyor. Aylar öncesinden konser vereceği sahneleri kararlaştıran isimlerin bir gecede alacağı ücretler de ortaya çıkmaya başladı.
LİSTENİN BAŞINDA TAN TAŞÇI VAR
Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın bir gecelik sahnesinden 18 milyon TL alacağı ileri sürülürken 2 Sayfa programında yer alan listenin zirvesinde ise 3 milyon TL'lik ücretiyle Tan Taşçı yer aldı.
İşte ünlü isimlerin yılbaşı ücretleri...
Tan Taşçı - 3 Bin TL
Zeynep Bastık - 1 Milyon TL
Aleyna Tilki - 550 Bin TL
Berdan Mardini - 360 Bin TL
Edis - 1 milyon 200 Bin TL
Ajda Pekkan -750 Bin TL
Gökhan Türkmen - 600 Bin TL
Haluk Levent 500 Bin TL
İzzet Yıldızhan - 500 Bin TL
Murat Dalkılıç - 1 Milyon 200 Bin TL
Sertab Erener - 1 Milyon 200 Bin TL
Oğuzhan Koç - 500 Bin TL
Teoman 1 Milyon TL
Yalın: 130 Bin Dolar