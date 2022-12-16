Ünlü isimlerin yılbaşında alacağı konser ücretleri belli oldu! Listede başında Tan Taşçı var

Yılbaşına sayılı günler kala ünlü isimlerin de alacağı sahne ücretleri belli oldu. Açıklanan yılbaşı ücretleri listesini zirvesinde 3 milyon TL ile Tan Taşçı gelirken onu da 1 milyon 200 bin TL ile Edis, Murat Dalkılıç ve Sertab Erener takip etti.