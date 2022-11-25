Ünlü isimler, kürekle köpeklere yapılan işkenceye öfke kustu! Seren Serengil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklere vurarak öldürdüğü iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İnfial yaratan görüntülere ünlü isimlerden de tepki gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Seren Serengil, "Siz bu vahşeti yapanlara gerekeni yapacaksınız" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. İnfial yaratan görüntülere tepki üstüne tepki yağmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SEREN SERENGİL, ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Hayvanlara olan düşkünlüğüyle tanınan Seren Serengil, görüntülerinden ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Ay kalbim duracak, öleceğim şimdi. Herkesin uyandırın ne olur. Köpeklerin başına vura vura öldürüyorlar, ne olur dökülelim sokaklara artık ne olur. Hayvanın kafasına kürek vura vura öldürdüler bu aşağılıklar. Allah belanızı versin, geberin. Allah korkusu olan herkes çıksın sokaklara.

Allah belanızı versin, delireceğim. Allah belanızı versin. Cumhurbaşkanım ben biliyorum siz bu vahşeti yapanlar için gerekeni yapacaksınız. Kürekle kafalarına vura vura köpekleri öldürdüler. Bu caniler hapse girmeli. Konya Belediyesi suçludur" dedi.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Sosyal medyanın gündemine oturan videoya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Söz konusu video için gerekenin yapılması gerektiğini söyleyen isimler, peş peşe paylaşım yaptı.

OĞUZHAN UĞUR

"Oğlum ben ne izledim az önce? Hani psikopat desen, kişinin şahsına sinirlensen o da değil. Bir sürü insan var orada. Anket yapsan yüzdeye girerler. İnanılmaz. "

CELİL NALÇAKAN

"Konya'da, Mamak'ta barınaklarda çekilen videoları izlediniz mi? Ben az önce izledim! Bu vahşeti, bu katliamı yapana, yaptırana, göz yumana, ses çıkarmayana, haram olsun aldığı her nefes."

FIRAT ALBAYRAM

"İnsanın aklı almıyor o kadar çalışan rahatlıkla izliyor ve o kadar alışmışlar ki .. iğrenç nasıl insanlarla yaşıyoruz..."

ÖMÜR GEDİK

"Sadece Konya değil tüm Türkiye ses vermeli bu kötülüklere, bu zulme… Susmayın arkadaşlar, iş çığırından çıktı artık…"