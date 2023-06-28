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Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimleri sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak Kurban Bayramı'nı kutladı. Şarkıcı Hadise ise güneşten yana sırtını gösterdiği pozlarını paylaşarak "İyi bayramlar" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nı aileleriyle ya da tatilde geçiren ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Son günlerde tatil paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hadise, ise bayram günü yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şarkıcı, Instagram hesabından güneşten yanan sırtını göstererek verdiği pozları yayınlayarak "İyi bayramlar" dedi.

"İyi bayramlar"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"İyi bayramlar herkese sağlıklı mutlu inşallah"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Cümleten iyi bayramlar"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Kapı önücülük valla Trakya'da gelenek, az kaldı ikna edeceğim Serkan Çayoglu. İyi bayramlar."

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim."

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Mutlu bayramlar!"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Ah ne çok söyleyecek sözüm var. Huzurlu bayramlar"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"İyi bayramlar diliyoruz sevgilerimizle"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Herkese mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir bayram dileriz… "

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Herkese sevdikleriyle, ailesiyle mutlu, huzurlu, sağlıklı bayramlara"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Huzurlu, sağlıklı, mutlu, sevgi ve saygı aşk dolu bayramlar dileriz"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Allah hepimize sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun."

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"İyi bayramlar tüm sevdiklerinize sıkı sıkı sarılmaya unutmayın. Ara sıra da gökyüzüne bakın"

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

"Ve hep beraber sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice bayramlara arkadaşlarım."

Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kurban Bayramı Hadise Magazin Haberler

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