Ünlü isimler iftar davetinde buluştu

İstanbul'un en prestijli lokasyonlarından Ataşehir'de kapılarını açan The Meat, Ramazan ayına özel görkemli bir iftar davetiyle misafirlerini ağırladı. Yalvaç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yalvaç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen bu özel geceye, televizyon dünyasının sevilen ismi Gökay Kalaycıoğlu ve ünlü magazin yorumcusu Hakan Solaker ev sahipliği yaptı.

Lezzet ve şıklığın buluştuğu mekân, gastronomi dünyasında büyük ses getirirken, misafirlerinden tam not aldı. The Meat, sadece keyifli yemeklerin adresi değil, aynı zamanda aile buluşmaları ve iş toplantıları için güvenle tercih edilebilecek seçkin bir ortam sunduğunu da kanıtladı.

İftar daveti, ilahiyatçı-yazar Dr. Ümran Kılıçer'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve gece boyunca süren keyifli anlarla devam etti. Türkiye'nin sanat, medya ve iş dünyasından pek çok önemli ismin katıldığı davette, Nevra Serezli, Petek Dinçöz, Ender Saraç, Ece Gürsel, Çağlayan Topaloğlu, Davut Güloğlu, Seda Üren, Nagihan Karadere, Banu Noyan, Simge Tertemiz, Ferah Zeydan, Dora Ahmet Altınbaşak, Sinan Güleryüz ve Burçin Bildik gibi ünlü isimler yer aldı.

Ataşehir'in yeni lezzet noktası olarak adından söz ettiren The Meat, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu zarafetle birleştirerek, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.