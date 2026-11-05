Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin son verileri paylaştı. Hak sahiplerine yapılan ödemelerin sürdüğünü belirten Şimşek, fon tasfiyesine ilişkin ilave adımların da atılacağını ifade etti.

542 BİN 975 HESABA 62,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Fon soruşturması kapsamında olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin rakamları açıklayan Şimşek, "Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır" dedi.

Şimşek, bugüne kadar gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarının 130,2 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Böylece bugüne kadar toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır" ifadelerini kullandı.

36 ÜLKEDE 9 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin mal varlıklarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yurt dışındaki ilgili kurumlarla iş birliği yaptığını açıkladı.

Şimşek, "Bu süreçte MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Şimşek, 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarındaki 100 işlemin ertelendiğini, 36 farklı ülkedeki muadil kurumlarla yürütülen iş birliği sonucunda ise yaklaşık 9 milyar TL tutarında mal varlığının tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulduğunu bildirdi.

EMEKLİLER İÇİN BÜTÇEDEN KAYNAK AYRILDI

Komisyondaki sunumunda emeklilerin alım gücüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde bu amaçla kaynak ayrıldığını söyledi.

Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamasında emekli maaşlarına yapılabilecek iyileştirmenin tutarı veya uygulanma şekline ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

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Kaynak: Haberler.com