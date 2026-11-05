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Samsun Kavak'ta iddiaya göre bungalov evde sevgilisini öldüren kişi intihar etti

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Samsun Kavak'ta iddiaya göre bungalov evde sevgilisini öldüren kişi intihar etti
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Samsun'un Kavak ilçesinde saat 02.00 sıralarında bir bungalov evde bir kişinin sevgilisini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği iddia edildi. Ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazeler otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde bir kişi, sevgilisini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kavak ilçesi Değirmencili Mahallesi'ndeki bir bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait bungalov evde bulunan Latife Mengüç'ün (50) yanına sevgilisi İsmail Yurtseven (38) geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yurtseven'in tabancayla Mengüç'e ateş ettiği, ardından aynı silahla hayatına son verdiği iddia edildi.

Silah seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Latife Mengüç ve İsmail Yurtseven'in hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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