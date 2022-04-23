Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı - Haberler

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Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı ülkenin çeşitli yerlerinde kutlanmaya devam ediyor. Birçok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından çocukluk fotoğraflarıyla birlikte anılarını paylaşarak 23 Nisan'ı kutladı.

Ünlü isimler, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaya devam ediyor. Çocukluk fotoğraflarını paylaşan birçok isim, unutamadıkları anılarını da anlattı.

Daha boyum mikrofona zor yeterken, Türkiye'den çok uzaklarda da kutlardım 23 Nisan'ı… Başka bir ülkede doğmuş olsam da her sene okulda 23 Nisan'ı kutlardık. Okulumuz buna izin verirdi. Türk ya da değil tüm çocuklarla birlikte kutlardık. Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği gibi. Özgür olmak, istediğini istediğin an yapmak, herkesi eşit görmek ve olduğu gibi kabul etmek ne büyük bir erdem. 23 Nisan kutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu, içindeki çocuğu her gün yaşatanlara selam olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"Çocuklar gibi şen olduğumuz bir günden."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"Küçükken de en sevdiğim bayramdı şimdi de. 23 nisan Kutlu olsun"

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"23 Nisan kutlu olsun"

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun. Büyük Atatürk'e sonsuz sevgi ve saygıyla."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"Tabi ki bir zamanlar çocuk olan ve halâ içindeki o masum çocuğu yaşatan bizlerin yani ATAMIZIN biz çocuklara armağan ettiği bayramımız."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk bayramınızı kutlarım.Tüm çocuklara güleryüzlü bir gelecek dilerim."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"Sevdası ,inancı gelecek nesiller olan canım Ata'm. Tüm Dünya çocuklarına armağan ettiğin bugün ,kutlu olsun ! Yaşasın 23 Nisan!"

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"Bu bisiklet o kadar eskiydi ve yazın balkonda onunla gezmeyi o kadar seviyordum ki. Doğru düzgün gitmez, freni yok, renksiz… ama nasıl bir mutluluk. Yaşasın çocukluk. Her şeyden mutlu olabildiğimiz günler. O kadar kolay ki bir çocuğu mutlu etmek, güldürmek. Ata'mızın tüm çocuklara armağan ettiği bu bayramda, bütün çocukların refah içinde huzurlu, mutlu olmasını istiyorum. Kutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

"Bir yanımız hala çocuk. Öyle de kalması dileğiyle… Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu ve mutlu olsun."

Ünlü isimler çocukluk fotoğraflarını paylaşarak 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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