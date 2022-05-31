Üç Kuruş dizisi final yaptı, başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi - Haberler

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran'ın yer aldığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam yayınlanan 28. bölümüyle final yaptı.

"YOLCULUKTAKİ TÜM MESAİ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜRLER"

Tek sezon olarak planan dizinin final bölümü yayınlanmadan önce başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda paylaşımı geldi. 2,8 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sette çekilen fotoğrafları paylaşan Kaygılaroğlu, şunları yazdı: "Neler neler yazdım... Instagram açıklaman çok uzun dedi. Hisliyim ya ben tek tek veda etmek hoşuma gidiyor ama olamadı maalesef. Dün gece son sahnemizi çektik. Bu fotoğraflar ise ilkine kadar. Yolculuktaki tüm mesai arkadaşlarıma, herkese binlerce teşekkürler. Çok sıcak bir kültüre dahil olmamızı sağlayan Çayırbaşı sakinlerine ayrıca teşekkür ederim. Hadi uçtum ben."

İşte oyuncunun paylaşımından kareler...