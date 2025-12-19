Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Operasyonun üçüncü dalgası bugün gerçekleşti. 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda aparat ve uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

OPERASYONUN İKİNCİ DALGASI: 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun ikinci dalgası dün gerçekleşti. Dün yapılan soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü adreslerinde bulunamadı. Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin ve köşe yazarı Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OPERASYONUN İLK DALGASINDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonun ilk dalgasında ise; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar, ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.