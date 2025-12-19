Haberler

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medya sektöründe tanınmış isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen üç ayrı operasyonda, kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimler de gözaltına alındı. Son yapılan operasyonlarda Aleyna Tilki, İrem Sak, Ezgi Eyüboğlu ve Danla Bilic gibi ünlü isimlerin dosyada yer alması dikkat çekti. Öte yandan yurt dışında bulunduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. İşte soruşturmaya ilişkin ayrıntılar…

Medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Operasyonun üçüncü dalgası bugün gerçekleşti. 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Soruşturma kapsamında, ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan Eser Küçükerol, İsmail Ahmet Akçay, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak' suçundan Saadet Ezgi Eyyüboğlu, 'Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme' suçundan Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü gözaltına alındı.

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda aparat ve uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi.

OPERASYONUN İKİNCİ DALGASI: 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonun ikinci dalgası dün gerçekleşti. Dün yapılan soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından gözaltı kararı verildi.

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Hakkında gözaltı kararı bulunan Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü adreslerinde bulunamadı. Öte yandan, şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, manken Şevval Şahin ve köşe yazarı Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

OPERASYONUN İLK DALGASINDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonun ilk dalgasında ise; aralarında Dilan Polat, Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş, Duygu Özaslan Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Ziynet Sali ve Mert Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslar, ifadeleri ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
ASELSAN'dan NATO üyesi ülkeye 410 milyon dolarlık ihracat

NATO üyesi ülkeye ASELSAN'dan rekor ihracat
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor

Görüntü umreden! Arkadaki adamın bakışları her şeyi özetliyor
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler olan bitene inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler olan bitene inanamıyor
'İmralı'da Öcalan'a özel konut yapılıyor' iddialarına Bakan Tunç noktayı koydu

İmralı'da Öcalan'a özel konut mu yapılıyor?
Uzak Doğu değil Karadeniz! Ağaç kurdunu tek hamlede yedi

Uzak Doğu değil Karadeniz! Böceği tek lokmada yedi, tavsiye de verdi
4 katlı binanın çatısından kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü

Sabah uyandıklarında araçlarını böyle buldular
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Sabah namazına giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu

Namaza giden vatandaş, kapısını çaldığı imamın cevabıyla şoke oldu
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı

Okul arkadaşının kafasını taşla parçaladı! Yaptığı paylaşım çıldırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Hadise hadı bakam içerde şarkı söylersin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Okul arkadaşı taşla kafasını parçaladı! Tahliye edilen çocuğun paylaşımı çıldırttı

Okul arkadaşının kafasını taşla parçaladı! Yaptığı paylaşım çıldırttı
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
title