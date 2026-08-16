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Giresun'da Sel Felaketinde Kaybolan Öğretmen ve Yeğeni İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Giresun'da Sel Felaketinde Kaybolan Öğretmen ve Yeğeni İçin Arama Çalışmaları Sürüyor
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Giresun Keşap'ta meydana gelen sel felaketinde araçları sulara kapılan lise öğretmeni Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor. Ekipler, dere güzergahında 8 kilometrelik hat boyunca arama yaparken, sel nedeniyle 26 milyon lira zarar tespit edildi.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nu (16) arama çalışmaları, 3'üncü gününde sürüyor.

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekare yaklaşık 100 kilogram düşen yağış, Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde seyir halindeyken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

5 FARKLI EKİP DAYI-YEĞENİ ARIYOR

Dayı- yeğeni arama çalışmaları, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Arama çalışmalarına, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 ekip yer alıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta şişlerle kontrollerini sürdüren ekipler, termal dron cihazı eşliğinde de arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aile fertleri bekleyişini sürdürürken; 5 farklı gruplar halinde sürdürülen aramalara, hassas burunlu köpekler de eşlik ediyor. Öte yandan sel afetine yönelik başlatılan hasar tespit çalışmalarında; araç, iş yerleri ve konutlarda, 26 milyon lira zarar tespit edildiğini belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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