Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

"Doktorlar" dizisindeki "Kader" karakteri ile tanınan Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşti. Daha sade bir yaşamı tercih eden Kayacı, X platformunda TT oldu.

Ekrandan uzak durmasının yanı sıra sosyal medya da kullanmayan ünlü model, yaz aylarında Türkiye'ye tatile geliyor.

Aysun Kayacı, geçtiğimiz yıl Bodrum'un Türkbükü'ndeki evinde görüntülenmiş ve değişimi gözler önüne serilmişti.

Yıllar önce sarf ettiği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle hafızalara kazınan ve tepki çeken eski model, "Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum." demişti.

Kayacı, şimdi de 2010 yılında bir programda "Benim üzüldüğüm şey insanların fikirlerini söyleyemiyor olması. Bu, ülke için iyi bir şey değil. Yeni fikirlerin konuşulmadığı bir ülke hiçbir yere gitmez" ifadesiyle yeniden X'te gündeme geldi.