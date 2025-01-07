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Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

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Modellik kariyerinin zirvesindeyken bir anda sessizliğe bürünen ve Londra'ya sade bir yaşam sürmeye başlayan Aysun Kayacı sosyal medyanın gündemine oturdu. Aysun Kayacı'nın son hali ve neden gündemde olduğu merak edildi. İşte ünlü ismin son hali ve X gündeminde yer almasının nedeni...

"Doktorlar" dizisindeki "Kader" karakteri ile tanınan Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile evlendikten sonra Londra'ya yerleşti. Daha sade bir yaşamı tercih eden Kayacı, X platformunda TT oldu.

Ekrandan uzak durmasının yanı sıra sosyal medya da kullanmayan ünlü model, yaz aylarında Türkiye'ye tatile geliyor.

Aysun Kayacı, geçtiğimiz yıl Bodrum'un Türkbükü'ndeki evinde görüntülenmiş ve değişimi gözler önüne serilmişti.

Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Yıllar önce sarf ettiği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözleriyle hafızalara kazınan ve tepki çeken eski model, "Söylediğim an pişman oldum. Ülkemi ve ülkenin insanlarını çok seviyorum." demişti.

Kayacı, şimdi de 2010 yılında bir programda "Benim üzüldüğüm şey insanların fikirlerini söyleyemiyor olması. Bu, ülke için iyi bir şey değil. Yeni fikirlerin konuşulmadığı bir ülke hiçbir yere gitmez" ifadesiyle yeniden X'te gündeme geldi.

Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde

Türkiye'yi terk eden Aysun Kayacı yeniden sosyal medyanın gündeminde
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

kavunlar sahane:)

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Haber YorumlarıJY:

EĞİTİMLİ İNSANLAR İLE EĞİTİMİ OLMAYAN İNSANLARIN OYU EŞİT OLMAMALI. BİR PUANLAMA SİSTEMİ OLSUM UNİVERSİTE MEZUNUNUN OYU 3 PUAN, LİSE MEZUNUNUN OYU 2 PUAN, LİSE DİPLOMASI OLMAYANLARIN OYU 1 PUAN OLSUN. SEÇİMLERDE EN YÜKSEK PUANI ALAN KAZANSIN.

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