Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı uzun süredir kanser hastalığı ile mücadele ediyordu.

KANSERLE MÜCADE EDİYORDU

Türk Sanat Müziği'nin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yüksel Uzel bu sabah vefat etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan ünlübir süredir kanserle mücadele ediyordu. Uzel'in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek.

"ANNEM HAKKA YÜRÜDÜ"

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatıyla ilgili şunları söyledi: "Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz."