Oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetlerle giden Tuğba Ekinci, kabinden video paylaşıp verdiği oyu gösterdi

Sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getiren şarkıcı Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli kıyafetiyle gitti. Yasak olmasına rağmen kabine telefonla girerek video çeken Tuğba Ekinci, Erdoğan'a oy verdiğini ilan etti. Ekinci o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından paylaşımlar yaptı. Şarkıcı Tuğba Ekinci de yasak olmasına rağmen kabine telefonuyla girerek video paylaştı.

OYUNU GÖSTERDİ

Daha önce birçok kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini göstermesiyle konuşulan Tuğba Ekinci, oy kullanmaya kamuflaj desenli pantolon ve ceketiyle gitti. Kabine telefonla girerek oy verdiği anları kayda alan Ekinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini gösterdi. Zarfı kutuya atarken "Vatan yalnız değil, bizim gibiler var" diyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.

ERDOĞAN'A ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI

14 Mayıs'ta Instagram hesabından Erdoğan'ın fotoğrafını yayınlayan Ekinci, "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar? Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendimde öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın. Adam Adam" demişti.