Testere Necmi'yi öptüğü sahne olay olmuştu! Kurtlar Vadisi'nin asi kızı Meral'ine bir bakın
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Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın asi kızı Meral'i canlandıran Müge Ulusoy, son haliyle adeta yıllara meydan okuyor. Hayranları 50 yaşındaki oyuncuya "Yıllar geçtikçe gençleşen tek insan olabilirsin" tarzında yorumlar yapıyor.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde oynayan isimler, şimdilerde geçirdikleri değişimlerle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy oldu.
En çok da Testere Necmi'yle olan sahnesiyle hafızalara kazınan Müge Ulusoy o dönem çekiciliği ile hayran bırakıyordu.
Şimdilerde 50 yaşında olan Ulusoy, yıllar geçtikçe daha da güzelleşti. 160 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ulusoy'a hayranları beğeni ve yorum yağdırıyor.