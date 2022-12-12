Testere Necmi'yi öptüğü sahne olay olmuştu! Kurtlar Vadisi'nin asi kızı Meral'ine bir bakın

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde oynayan isimler, şimdilerde geçirdikleri değişimlerle gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de Laz Ziya'nın kızı Meral karakterine hayat veren Müge Ulusoy oldu.

HER DÖNEM ÇEKİCİ

En çok da Testere Necmi'yle olan sahnesiyle hafızalara kazınan Müge Ulusoy o dönem çekiciliği ile hayran bırakıyordu.

YILLAR GEÇTİKÇE GENÇLEŞMİŞ

Şimdilerde 50 yaşında olan Ulusoy, yıllar geçtikçe daha da güzelleşti. 160 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Ulusoy'a hayranları beğeni ve yorum yağdırıyor.