Taha Duymaz'ın vefat haberi gizleniyor mu? Enkaz başında bekleyen abla isyan etti: Boş konuşan klavye delikanlıları

Kahramanmaraş merkez üssünde meydana gelen depremlere Hatay'da yakalanan ve enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın vefat ettiği ancak ablasının sosyal medyada takipçi kazanmak için haberi sakladığı iddia edildi. Gündem olan iddiaya cevap veren abla, "Acımız çok, klavye başına geçip laf etmek çok kolay. Takipçi isteseydim bunu ilk baştan yapardım zaten" dedi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da enkaz altında kaldı. Günlerdir haber alınamayan Taha Duymaz'ın hayatını kaybettiği ancak ablası Semiha Duymaz tarafından haberin gizlendiği ileri sürüldü.

TAHA DUYMAZ'IN CENAZESİ SAKLANIYOR İDDİASI

Taha Duymaz'ın cansız bedeninin günler önce enkazdan çıkarıldığı ancak abla Semiha Duymaz'ın sosyal medyada takipçi sayısını artırmak için sakladığı iddia edildi. Duymaz'ın ablasının AFAD görevlilerine yanlış adres verdiği de iddialar arasında yer alıyor. Günlerdir Twitter'da gündem olan iddiaların ardından abladan cevap gecikmedi.

"KLAVYE BAŞINA GEÇİP SUÇLAMAK ÇOK KOLAY"

Instagram hesabından açıklama yapan Semiha Duymaz, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar bu hesap kardeşimi gerçekten yürekten sevenler için açık. Bu süreçte sevenlerine haber vermek için. Şimdi ben bu kötü konuşan, yorum yapan insanlara sesleniyorum. Bu durumda acımız çok, bunu yaşamayan bilmez ve Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi klavye başına geçip oradan konuşmak, laf etmek, suçlamak çok kolay. tek dileğim Allah size yaşatmasın. Taha, ben, Melek, Umut, halam ve eniştem benim kanlarım, canlarım. Yeni fenomen olmadı sonuçta. İsteseydim ben ilk baştan prim yapar, takipçi yükseltirdim kardeşimin arkasından. Lütfen size Allah için susun artık ve biz de kardeşlerimize kavuşalım."

"ALLAH BU ACIYI KLAVYE DELİKANLILARINA YAŞATMASIN"

"Bu zamana kadar sustum, acımı sizin gibi gereksiz insanlar yüzünde yaşayamıyorum. Kardeşlerim, halam, eniştem enkaz altında. Ben yabancı değilim, benim canlarım, kanlarım, hayatlarım onlar. Burada prim kasacak yok takipçi yok bilmem ne... Taha var Melek var Umut var bırakın... Burada halen çıkmadılar ve halen bekliyoruz. Ben geldim geleli sadece bir kere annemi görmeye gittim ne haldedir diye. Burada her çıkan cesede bakmaktan psikolojimi anlayamazsınız. Onlardır diye bir umutla ya ölü ya diri ama siz bu duyguyu, acıyı hissedemezsiniz. Dilerim Allah'tan bu boş konuşan 'saklıyor' diyen insanlar 'prim yapıyor' diyen klavye delikanlılarına Allah size yaşatmasın dilerim."