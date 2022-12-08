Sütyen ve ceket kombini yapan Miray Daner'in tarzı beğenilmedi

Kuş Uçuşu dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya hesabından sütyen ve kot ceketli pozlarını paylaştı. Genç oyuncunun kombini ise takipçileri tarafından hiç beğenilmedi.

Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'la başrolünü paylaştığı 'Kuş Uçuşu' dizisindeki cüretkar sahneleriyle adından söz ettiren Miray Daner, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarda da gündeme gelmeye devam ediyor. Genç oyuncu son olarak kot pantolon ve ceketli kombiniyle verdiği pozları yayınladı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Denim ceket ve sütyen kombini yaparak saçlarını dağınık toplayan Miray Daner, Instagram hesabından art arda pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken takipçileri de ikiye bölündü. Bir kısım genç oyuncunun güzelliğine dikkat çekerken bir kısım da kombini hiç beğenmedi. Oyuncuya yorum yağdıran kullanıcılar "Modacını değiştir" dedi.

İşte Miray Daner'in kombini için yapılan bazı yorumlar...